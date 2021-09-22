專業照護失智長者 花蓮慈濟醫院吉安據點啟用

花蓮老年人口多，其中在吉安鄉8萬3千多人口中，有1千1百多位失智長輩。花蓮慈濟醫院與吉安鄉公所首次合作，成立「仁愛新城樂智社區服務據點」，藉由專業照護及多元健康促進活動，減緩長輩失智症病情，又能減輕家庭照顧者壓力，據點初步規畫收托7名失智長者，未來將逐步提高量能。

吉安鄉公所指出，「仁愛新城樂智社區服務據點」結合鄉公所、慈濟及衛生局醫療資源，歷經1年多的時間籌備，於8月試營運，儘管這段期間遭逢新冠疫情，仍積極做好防疫。鄉長游淑貞分享，自己的媽媽在慈濟醫院的失智共照中心接受照顧，至今9旬仍健在，相信醫院的經驗，能為失智家庭帶來更妥善的照護，提供家人喘息服務。

慈濟醫院失智共照中心主任張幸齡表示，去年醫院提出建置吉安失智社區據點，鄉長一口答應，該據點未來不止提供常規服務，希望透過這個空間提供社區長輩關懷連結，更成為老人家第二個家，打造樂齡社區。

張幸齡說，據點協助長者熟悉環境，重拾農業社會時代，親幫親、鄰幫鄰的溫馨記憶，讓據點成為社區長輩關懷的連結，期盼發揮空間綜效，適時提供長者需求，讓吉安鄉成為更幸福的健康城市。