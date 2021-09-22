台東縣25日75歲以上長者施打第2劑莫德納

台東縣25日開始針對75歲（原民65歲）以上長者可施打第2劑莫德納疫苗，縣長饒慶鈴今天與16鄉鎮市長視訊，並指示通知單務必送達長者手上。

饒慶鈴說，為提升長者預約便利性，縣府將採雙軌制，除中央1922預約平台，同步啟動所屬機關協助長者預約記，預計9月25日開始接種至27日。

中央昨公告7月9日前打過第1劑莫德納疫苗的75歲（原民65歲）以上長者可施打第2劑，台東縣衛生局統計共1152長者符合資格施打，中央配額劑量足夠。

衛生局表示，全縣75歲（原民65歲）以上長者約2萬6千人，但大多都施打第1劑AZ疫苗，施打第1劑莫德納疫苗僅1152人，符合資格長者全都可施打到疫苗。

符合資格施打第2劑莫德納疫苗的長者排定25日造冊接種至27日止，施打通知單今天開始發放，施打地點以就近16個鄉鎮市衛生所和4家醫院為主。

衛生局也提醒若長者在9月24日前仍未接獲通知單，請就近向居住地衛生所聯絡，接種當天務必攜帶健保卡、黃卡前往通知時間及地點施打。