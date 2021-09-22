響應9/22無車日!宜縣公車今免費 單車遊「宜蘭小台灣」
中秋4天連假，國道塞車依舊，尤其是往返宜花的國5，更是一路塞。今天922適逢國際無車日，宜蘭縣政府特別舉辦「宜蘭縣無車日」活動，邀請府內員工和民眾一同騎單車，繞行「宜蘭小台灣」42公里，約60人響應。為鼓勵民眾節能減碳愛地球、體驗無車低碳生活，宜蘭縣長林姿妙宣布，今天國際無車日，全縣市區公車免費搭乘，讓交通和環保齊頭並進。
宜蘭縣市區公車今日免費搭乘，遍及63條宜蘭勁好行路線。「宜蘭小台灣」路線全長42公里，等同全馬路程，是由宜蘭縣民間團體「RUN 希望路跑團」在練跑過程中，規劃出來的有趣圖案，路線是團員花了3天時間，一直修正跑出來的；「宜蘭小台灣」北從頭城，一路南下至壯圍，往東則到宜蘭市，再北返經礁溪回到頭城。宜蘭縣政府今天特別該團10人，一起來騎單車。
宜蘭縣政府地政處土地開發科長許進星分享，往年都會騎單車響應無車日活動，今天也不例外。他說，平時好天氣會騎單車上班，尤其是今年1月到3月的涼爽天氣，但有時考量換洗問題，仍會視狀況選擇騎乘與否。
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