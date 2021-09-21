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會說故事的南方澳跨港大橋 全國唯一「鯖魚」意象橋

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
「鯖魚尾」造型的南方澳跨港大橋橋墩，夜間光雕照射下，相當亮眼。圖／蘇花改工程處提供模擬圖
「鯖魚尾」造型的南方澳跨港大橋橋墩，夜間光雕照射下，相當亮眼。圖／蘇花改工程處提供模擬圖

兩年前，宜蘭南方澳跨港大橋從中間斷裂沈入海底，造成死傷，震驚國人。重建新橋將帶給漁村新希望，蘇花改工程處針對橋體設計，特別融入當地最具代表性的漁獲「鯖魚」意象，包括魚鰭造型的景觀平台、魚眼狀的橋名柱，尤其魚尾橋墩在夜間閃閃發亮，美麗極了。

使用21年的南方澳跨港大橋，兩年前10月1日瞬間斷裂，橋斷沉入海中濺起的巨大水花與煙塵，震駭畫面嚇壞了許多人，行駛中的油罐車撞上橋柱冒煙火，司機重傷被救出，橋斷壓毀兩艘漁船及造成6名外籍漁工喪生。

蘇澳鎮南方澳漁村以這座大橋連結港區東西兩端，可繞行漁港一周，橋斷路不通，昔日繁榮漁村產業受創。為了重振漁村風貌，總統蔡英文指示3年內把大橋蓋回來，負責發包施工的蘇花改工程處設計橋體結構，特別融入南方澳特產「鯖魚」意象，成為一座會說故事的橋梁。

目前工程進度超前，有望明年10月前提早通車；民眾在面對這座橋梁時，可以細細解讀全國唯一的一座鯖魚大橋「密碼」。

蘇花改工程處表示，最特別當然是「鯖魚尾」造型橋墩，夜間光雕照射下，相當亮眼；橋體中段兩側的裝置藝術，左邊是大魚、右邊是小魚，代表抓大放小的海洋資源概念；至於橋名柱是「鯖魚眼」造型、景觀平台仿照「鯖魚鰭」，處處可見設計巧思。

蘇花改工程處表示，堅固耐用是工程首要條件，所以主橋段採三跨連續變斷面加肋預力箱型梁橋，不再是過去的鋼吊橋，再來則是以全國9成捕獲量的南方澳「鯖魚」做藝術造型，新橋未來要成為南方澳「地標」，吸引更多觀光客。

「鯖魚尾」造型的南方澳跨港大橋橋墩，夜間光雕照射下，相當亮眼。圖／蘇花改工程處提供模擬圖
「鯖魚尾」造型的南方澳跨港大橋橋墩，夜間光雕照射下，相當亮眼。圖／蘇花改工程處提供模擬圖

「鯖魚尾」造型橋墩、橋面兩側大小魚的裝置藝術，都融入南方澳當地鯖魚文化，處處可見設計巧思。圖／蘇花改工程處提供模擬圖
「鯖魚尾」造型橋墩、橋面兩側大小魚的裝置藝術，都融入南方澳當地鯖魚文化，處處可見設計巧思。圖／蘇花改工程處提供模擬圖

「鯖魚尾」造型橋墩，橋體中段兩側有大魚（左）、小魚（右）裝置藝術，處處可見設計巧思。圖／蘇花改工程處提供模擬圖
「鯖魚尾」造型橋墩，橋體中段兩側有大魚（左）、小魚（右）裝置藝術，處處可見設計巧思。圖／蘇花改工程處提供模擬圖

跨港大橋橋體中段的兩側裝置藝術，左邊是大魚、右邊是小魚，代表抓大放小的海洋資源概念。 圖／蘇花改工程處提供模擬圖
跨港大橋橋體中段的兩側裝置藝術，左邊是大魚、右邊是小魚，代表抓大放小的海洋資源概念。 圖／蘇花改工程處提供模擬圖

仿照「鯖魚鰭」設計的景觀平台。圖／蘇花改工程處提供模擬圖
仿照「鯖魚鰭」設計的景觀平台。圖／蘇花改工程處提供模擬圖

跨港大橋橋體中段的兩側裝置藝術，左邊是大魚、右邊是小魚，代表抓大放小的海洋資源概念。 圖／蘇花改工程處提供模擬圖
跨港大橋橋體中段的兩側裝置藝術，左邊是大魚、右邊是小魚，代表抓大放小的海洋資源概念。 圖／蘇花改工程處提供模擬圖

新橋的橋名柱採用「鯖魚眼」造型，相當特別。圖／蘇花改工程處提供模擬圖
新橋的橋名柱採用「鯖魚眼」造型，相當特別。圖／蘇花改工程處提供模擬圖

宜蘭 蘇澳 蘇花改

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