宜蘭愛樂「愛上鋼琴系列講座」29日登場 免費索票入場
由宜蘭縣政府文化局、宜蘭愛樂管弦樂團聯合主辦的「2021愛上鋼琴-音樂欣賞系列講座」訂於9月29日登場，邀請評論家楊照詮釋名曲、講解創作，帶領觀眾從樂曲聆賞中，聽見音樂家創作動機、樂思與主題，歡迎有興趣民眾索票。
有別於一般的演奏會，「2021愛上鋼琴-音樂欣賞系列講座」不僅請到鋼琴家江恬儀博士為觀眾演奏經典名曲，並搭配楊照先生的樂曲賞析，為觀眾反覆演示經典樂句、樂段。
午場講座曲目：舒伯特降 B 大調鋼琴奏鳴曲 D960 第四樂章（Schubert Piano Sonata no. 21 in B-flat major, D. 960）。晚場講座曲目：布拉姆斯《舒曼主題變奏曲》，作品九（Brahms：Variations on a Theme by Robert Schumann, Op.9）。
策劃音樂會的宜蘭愛樂管弦樂團藝術總監、佛光大學創意與科技學院院長謝元富期待透過強強聯手的精彩講奏會，讓觀眾認識鋼琴、愛上鋼琴，而宜蘭愛樂成立宗旨在於促進古典音樂普及化，讓更多民眾感受音樂之美，擁抱音樂、讓音樂走入生活、陶冶心靈，進而學會彈奏自娛娛人。
受限於疫情，兩場愛上鋼琴系列講座集中在一天，訂於9月29日在宜蘭演藝廳登場，時間下午2點半及晚上7點半，即日開放免費索票，索票地點縣文化局服務台、演藝廳售票口，文化工場服務台、中興文創服務台，洽詢電話（03）9369115轉131，胡先生。
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