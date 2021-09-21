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第二劑莫德納9/28開始配送 7/9前打第一劑、70歲以上長者可接種

長者第2劑將開打 花蓮縣府造冊寄通知單提醒接種

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
中央開放長者接種第2劑AZ、莫德納疫苗，花蓮縣政府將依照第1劑造冊名單，於9月23日陸續由鄉鎮巿公所發放通知單，提醒長者接種。圖／花蓮縣政府提供
中央開放長者接種第2劑AZ、莫德納疫苗，花蓮縣政府將依照第1劑造冊名單，於9月23日陸續由鄉鎮巿公所發放通知單，提醒長者接種。圖／花蓮縣政府提供

中央開放長者接種第2劑AZ、莫德納疫苗，花蓮縣政府表示，將依照第1劑名單及戶籍地村里別造冊，於9月23日陸續由鄉鎮巿公所發放通知單，長者免預約，只要收到疫苗接種通知單後，就可到指定的時間及地點打疫苗。另外，BNT、高端疫苗施打，民眾則須留意手機簡訊通知。

縣長徐榛蔚說，為避免仍有長者因數位落差，不熟悉1922預約平台意願登記，花蓮縣衛生局與全國性預防接種資訊管理系統，進行資料勾稽，完成造冊接種作業，由各醫療院所提供接種服務，採「里別分流」、「時段分流」方式辦理。

縣府指出，7月9日前已接種第1劑莫德納的75歲以上長者，及具原住民身份65歲以上者，會由衛生局造冊，並發送「藍色」通知單，將於9月27日到30日開打，請鄉親依通知單日期及地點前往接種。

衛生局表示，已完成AZ疫苗第2劑的接種資格造冊共6584人，扣除已於1922平台預約接種長者，剩3404人未預約接種長者，將寄發「粉紅色」接種通知單，請設籍在花蓮縣，7月3日前已接種第1劑AZ疫苗的65歲以上長者及家人留意，若未收到通知單，可盡速向村里幹事或衛生所查詢名冊。

至於明天將開打的第九期BNT、高端疫苗，衛生局規畫協調各醫療院所，於22日預約平台預約截止後，下載未預約接種名冊，以簡訊方式，通知民眾依指定地點及時間前往接種，請務必留意手機簡訊。

衛生局 AZ疫苗 高端疫苗

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