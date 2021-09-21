蘇花路廊北返車潮多 警視車流量封閉車道輪流放行

今天是中秋連假最後一天，經過昨天的北返車潮，目前蘇花路廊交通順暢，依照公路總局南澳交控中心統計車流量，今天0時至10時，北上有4720輛車、南下則是1130輛。警方表示，台9線145公里北上車流陸續增加，車速約60公里左右，將視下午交通狀況實施管制。

公路總局表示，昨天蘇花路廊北上共有17545輛、南下有8218輛，昨日北上累計交通量與去年中秋節同時期相比，增加約19%，警局加派警力疏導，蘇花和平段直到晚間近10時，北上車流才減少。

新城警分局和平派出所長王祝光表示，和平路段，今天上午北上車流不多，交通順暢，昨天下午2時，北上車流開始增多，有加派警力疏導車流，聽候交控中心指示，以號誌燈為主，以員警手勢為輔，在崇德段兩線道處，暫封閉一車道輪流放行。