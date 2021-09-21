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蘇花路廊北返車潮多 警視車流量封閉車道輪流放行

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
今天合歡山熱門景點松雪樓前大廣場，僅有零星登山客及鐵馬騎士遊玩。圖／警方提供
今天合歡山熱門景點松雪樓前大廣場，僅有零星登山客及鐵馬騎士遊玩。圖／警方提供

今天是中秋連假最後一天，經過昨天的北返車潮，目前蘇花路廊交通順暢，依照公路總局南澳交控中心統計車流量，今天0時至10時，北上有4720輛車、南下則是1130輛。警方表示，台9線145公里北上車流陸續增加，車速約60公里左右，將視下午交通狀況實施管制。

公路總局表示，昨天蘇花路廊北上共有17545輛、南下有8218輛，昨日北上累計交通量與去年中秋節同時期相比，增加約19%，警局加派警力疏導，蘇花和平段直到晚間近10時，北上車流才減少。

新城警分局和平派出所長王祝光表示，和平路段，今天上午北上車流不多，交通順暢，昨天下午2時，北上車流開始增多，有加派警力疏導車流，聽候交控中心指示，以號誌燈為主，以員警手勢為輔，在崇德段兩線道處，暫封閉一車道輪流放行。

王祝光說，今天下午不排除有車輛增多情形，警力持續在各路口實施交管，隨時通報交控中心，若車流量多，將比照昨天封閉一車道輪流放行交管。另外，合歡山熱門景點松雪樓前大廣場，目前僅有零星登山客及鐵馬騎士遊玩，交通順暢，無壅塞情形。

警方表示，今天下午不排除有車輛增多情形，持續在各路口實施交管，若車流量多，將比照昨天封閉一車道輪流放行交管。圖／警方提供
警方表示，今天下午不排除有車輛增多情形，持續在各路口實施交管，若車流量多，將比照昨天封閉一車道輪流放行交管。圖／警方提供
今天是中秋連假最後一天，北上車潮較多，警方加派警力交通疏導。圖／警方提供
今天是中秋連假最後一天，北上車潮較多，警方加派警力交通疏導。圖／警方提供

中秋節 車道 南澳

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