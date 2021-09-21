蘇花路廊北返車潮多 警視車流量封閉車道輪流放行
今天是中秋連假最後一天，經過昨天的北返車潮，目前蘇花路廊交通順暢，依照公路總局南澳交控中心統計車流量，今天0時至10時，北上有4720輛車、南下則是1130輛。警方表示，台9線145公里北上車流陸續增加，車速約60公里左右，將視下午交通狀況實施管制。
公路總局表示，昨天蘇花路廊北上共有17545輛、南下有8218輛，昨日北上累計交通量與去年中秋節同時期相比，增加約19%，警局加派警力疏導，蘇花和平段直到晚間近10時，北上車流才減少。
新城警分局和平派出所長王祝光表示，和平路段，今天上午北上車流不多，交通順暢，昨天下午2時，北上車流開始增多，有加派警力疏導車流，聽候交控中心指示，以號誌燈為主，以員警手勢為輔，在崇德段兩線道處，暫封閉一車道輪流放行。
王祝光說，今天下午不排除有車輛增多情形，警力持續在各路口實施交管，隨時通報交控中心，若車流量多，將比照昨天封閉一車道輪流放行交管。另外，合歡山熱門景點松雪樓前大廣場，目前僅有零星登山客及鐵馬騎士遊玩，交通順暢，無壅塞情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言