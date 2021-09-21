影／基隆外木山燈塔懸日美呆人潮爆 今中秋搶月亮風采

今天是中秋節，不用等到晚上看月亮，今天上午5點多日出時刻，基隆外木山堤防上擠滿民眾，還有一整排「大砲」，超過500民眾爭睹「外木山、國門燈塔、旭日成一條線」美景，現場民眾都尖叫「好美！」攝影師張隆說，「今天美呆了，太陽滿滿包覆燈塔陽，好美，好大的一顆月餅」。

攝影師張隆發現中秋前後從基隆外木山海岸，可以看到太陽從基隆港嘴外堤燈塔後方升起的畫面，景像絕美，他把太陽懸日美景貼上臉書，引發民眾讚嘆不已。今天清晨，從外木山私人島嶼的人行步道，到咖啡車附近200公尺景觀步道，排滿了腳架近200支「大砲」，還有觀看日出的民眾手機紛紛拿出記錄，擠得人山人海，就為了這最美的瞬間。

「今天中秋國門燈塔的的日出，果然美呆了，太陽滿滿包覆燈塔」，張隆說，今天是中秋節，現場氣氛很熱，大家等日出的心情就像在等中秋月亮出現，一開始天邊先泛黃、泛紅，等太陽緩緩升起的那一刻，現場都忍不住尖叫，快門聲掩蓋了海浪拍打的聲音，只聽到「好美」、「好美」的聲音。

張隆說，今天出大景，是攝影人的大拜拜，國門燈塔日出，因為海岸斜切的關係，只到90度，還有兩天就偏移軌道.，今天中秋超級月亮，更有中秋超級太陽。基隆港白燈塔地理位置與外木山，在中秋節的時候，與地球緯度剛好是90度角，非常的巧合與難得，超級震撼與讓人感動。

就在中秋節的假期開始，太陽方位角，正是太陽在88，89，90，91度，共有9月20到27日有一周時間。太陽會從國門燈塔後方升起，非常壯觀美麗，外木山、國門燈塔、旭日成一條線。民眾可以坐在堤防上，看著太陽從自己腳底下升起，來體驗就知道有多壯觀、多漂亮、浪漫。

張隆表示，民眾要把握難得的這 幾天機會，下一次再出現就是2022年春天了。

●國門日出影片： https://www.youtube.com/watch?v=4ypODEnT8HI

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