花蓮林管處保種部落豆 傳承布農食農文化

花蓮卓溪鄉布農族南安部落種植豆子已流傳百年，市面上都買不到，在部落的餐桌上才看得到。花蓮林區管理處將原住民傳統生態智慧結合里山倡議理念，保存傳統作物，不但改建傳統家屋成為「布農豆豆家屋」，更記錄部落獨有的豆子，傳承存當地傳統作物及文化。

花蓮林管處委託慈心基金會，在卓溪鄉南安部落執行「布農山村—里山食農文化及傳統智慧紀錄」計畫，經過調查，發現部落至少有19種豆類品種，在市面上看不到，擁有豐富的地方農業特有文化。

由於豆子是蛋白質主要來源之一，部落族人常彼此交換豆子，在時間的累積下，孕育出許多品種，部落農民林泳浤說，以前從南投遷徙到花蓮時，非常需要有營養的豆子，部落的Tina（媽媽）才開始種豆，現在每年收成的豆種都會留到明年再種。

南安部落透過辦理食農教育活動成立「布農豆豆家屋」，利用2分地保種田，將豆豆研發加工，做出布農豆豆月餅、黑豆大福、抹茶米月餅、芋頭酥等茶點，未來有機會將可在市面上販售。

賴金德頭目表示，保種田旁家屋勾起對小時候與父母及族人生活的點滴，希望現在的年輕人不忘家屋的樣貌及傳統，為傳承布農族傳統生態智慧付出心力，也期望未來能吸引更多年輕族人回到部落打拼，為文化傳承注入新活水。

花蓮林管處長黃群策指出，永續山村是生物多樣性保育的重要一環，不能把人隔絕於保育之外，而是要尋求人與自然和諧共處之道，與土地共存共榮。未來林管處也將持續協助部落挹注資源，營造里山地景，發展地方經濟。