快訊

直播／今台北市新增本土1例、11例境外 增1例死亡

26歲國立大學研究生騎車突昏迷 母淚訴：6天前曾打高端

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽祖同意 神明會百年會簿、銅鑼捐宜蘭縣史館典藏

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭礁溪鄉湄洲天上聖母神明會捐贈具有百年歷史的會簿、銅鑼給宜蘭縣史館典藏，由縣長林姿妙代表接收，會簿在專業整理後將對外展出。圖／縣府提供
宜蘭礁溪鄉湄洲天上聖母神明會捐贈具有百年歷史的會簿、銅鑼給宜蘭縣史館典藏，由縣長林姿妙代表接收，會簿在專業整理後將對外展出。圖／縣府提供

宜蘭礁溪鄉玉田村茅埔的湄洲天上聖母神明會會員日前向媽祖擲筊，獲媽祖同意將其創會至今近120年的會簿及銅鑼捐贈給宜蘭縣史館典藏，縣長林姿妙今天特別到玉田村，在媽祖見證下，代表縣政府受贈並回贈感謝狀。

神明會是台灣傳統漢人民間信仰的組織，其中神明會「會簿」更是記載神明會運作模式、歷任爐主姓名、會員名單、會產及會員與神明會間借貸等相關資料，是見證宜蘭文化信仰及民間習俗演變的重要文物

以前，礁溪鄉茅埔地區因為地勢較高，是一個長滿茅草的荒埔，因而得名「茅埔庄」，戰後茅埔、踏踏及車路頭三庄合併為玉田村。根據神明會會員表示，該會所奉祀的神尊為早年先賢來台拓墾時，由莆田縣湄嶼祖廟分香安奉的天上聖母，後來在西元1902年創立湄洲天上聖母神明會，是礁溪地區漢人墾民社會網絡、由私廟成為地方公廟信仰的重要見證。

創會的第一本會簿至今近120年，會簿因長期翻閱，加上紙質脆弱，不易保存，為了讓它保管流傳，該管理委員會特於今年產生新爐主時，向媽祖神尊擲筊獲得同意將創會的會簿及銅鑼捐贈給宜蘭縣史館典藏，使百年文物能獲得更妥善保存，也見證玉田媽祖信仰的歷史。

縣長林姿妙感謝管理委員會無私捐出文物，這是很珍貴的宜蘭縣公共文化資產，宜蘭縣史館擁有恆溫恆濕的專業典藏設備，能讓珍貴文物得到妥善保存，未來縣史館也會透過展覽及數位網站等，讓更多人看到這些歷史文物，藉此對宜蘭開發史有更多了解。

宜蘭礁溪鄉的湄洲天上聖母神明會捐贈具有百年歷史的會簿、銅鑼給宜蘭縣史館典藏，縣長林姿妙代表上香感謝媽祖。圖／縣府提供
宜蘭礁溪鄉的湄洲天上聖母神明會捐贈具有百年歷史的會簿、銅鑼給宜蘭縣史館典藏，縣長林姿妙代表上香感謝媽祖。圖／縣府提供

宜蘭 文物 媽祖

延伸閱讀

完美比例媽祖金尊！ 虎尾持法媽祖宮秋祭首「亮像」

直搗「主席故鄉」豐原慈濟宮拜拜 卓伯源明約里長座談

中秋連假媽祖也搶著「回娘家」 朝天宮小型進香大增

陳亭妃演媽祖合法、盧秀燕卻被罰？NCC：視播出內容而定

相關新聞

媽祖同意 神明會百年會簿、銅鑼捐宜蘭縣史館典藏

宜蘭礁溪鄉玉田村茅埔的湄洲天上聖母神明會會員日前向媽祖擲筊，獲媽祖同意將其創會至今近120年的會簿及銅鑼捐贈給宜蘭縣史館...

花縣府10月辦星光音樂會 七星潭浪漫賞星聽歌

花蓮夜晚較無光害適合賞星，縣府力推天文旅遊，為讓遊客不全擠在連假，分散時間到花蓮玩，觀光處選在10月2日於七星潭風景區舉...

中秋連假第2天 台東出遊車流增加、部分路段回堵

中秋4天連假第2天，台東境內公路出遊車流明顯增加，其中台9線東城至初鹿段已出現回堵情形，時速約在20至30公里走走停停，...

向F-5E致敬！ 台東石山部落打造「稻草」戰機吸睛

台東市阿美族石山部落因鄰近空軍志航基地，部落族人每天看著守護台灣東部空防的F-5E戰機起降，日前族人發揮巧思，利用收割的...

熱門景點宜蘭清水地熱遊憩區車滿了 啟動總量管制

今天是中秋節連假的第二天，宜蘭縣宣布「清水地熱遊憩區」從上午9點半起啟動停車場總量管制，實施一出一進措施，目前園區外已出...

蘭陽原創館開幕 礦山藝術季投票抽獎

宜蘭縣「蘭陽原創館」昨天正式開幕，該據點原為宜蘭縣政府舊員工宿舍，縣府獲原民會經費，活化都市歷史建物，打造成原住民文化創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。