媽祖同意 神明會百年會簿、銅鑼捐宜蘭縣史館典藏

宜蘭礁溪鄉玉田村茅埔的湄洲天上聖母神明會會員日前向媽祖擲筊，獲媽祖同意將其創會至今近120年的會簿及銅鑼捐贈給宜蘭縣史館典藏，縣長林姿妙今天特別到玉田村，在媽祖見證下，代表縣政府受贈並回贈感謝狀。

神明會是台灣傳統漢人民間信仰的組織，其中神明會「會簿」更是記載神明會運作模式、歷任爐主姓名、會員名單、會產及會員與神明會間借貸等相關資料，是見證宜蘭文化信仰及民間習俗演變的重要文物。

以前，礁溪鄉茅埔地區因為地勢較高，是一個長滿茅草的荒埔，因而得名「茅埔庄」，戰後茅埔、踏踏及車路頭三庄合併為玉田村。根據神明會會員表示，該會所奉祀的神尊為早年先賢來台拓墾時，由莆田縣湄嶼祖廟分香安奉的天上聖母，後來在西元1902年創立湄洲天上聖母神明會，是礁溪地區漢人墾民社會網絡、由私廟成為地方公廟信仰的重要見證。

創會的第一本會簿至今近120年，會簿因長期翻閱，加上紙質脆弱，不易保存，為了讓它保管流傳，該管理委員會特於今年產生新爐主時，向媽祖神尊擲筊獲得同意將創會的會簿及銅鑼捐贈給宜蘭縣史館典藏，使百年文物能獲得更妥善保存，也見證玉田媽祖信仰的歷史。