花縣府10月辦星光音樂會 七星潭浪漫賞星聽歌

花蓮夜晚較無光害適合賞星，縣府力推天文旅遊，為讓遊客不全擠在連假，分散時間到花蓮玩，觀光處選在10月2日於七星潭風景區舉辦「星光音樂會」，遊客能在沙灘上席地而坐，聆聽古典及流行天文主題歌曲外，還能欣賞聲樂演唱家、金曲獎入圍樂手合作的聲樂演出，體驗感性的花蓮夜晚。

縣府觀光處長張志翔表示，這次星光音樂會所有的歌曲都以天文為主題，包含太陽、月亮、星星等各種元素，像是「城裡的月光」、「太陽」、「夜空中最亮的星」等膾炙人口的歌曲，由原住民歌手羅美玲、阿卡貝拉演唱團體VOX玩聲樂團、來自馬來西亞現為花蓮女婿的街頭藝人陳穎川、東海岸療癒女聲海小姐演繹流行歌曲。

其中的重頭戲，由奧地利薩爾茨堡莫扎特音樂大學聲樂演唱家陳集安，與金曲獎最佳演奏專輯入圍樂手林亮宇合作，帶給一般民眾較少接觸到的聲樂演出。除了欣賞歌曲中的天文外，花蓮縣天文協會理事長陳冠榮將帶領大家聊星空，透過導覽及述說星座故事，讓民眾不只聽見星光，還能看見星光。

張志翔指出，活動將落實防疫控管，採實聯制總量管制，會場設置單一出入口，入場時需量體溫、酒精消毒雙手，請民眾全程戴口罩，每人需保持1公尺以上的社交距離。