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中秋連假第2天 台東出遊車流增加、部分路段回堵

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東熱門景區人潮變多，南迴多良車站入口收票早上7點開放一直到11點，入園人數就超過500人，比端午連假同時間還多。圖／讀者提供
台東熱門景區人潮變多，南迴多良車站入口收票早上7點開放一直到11點，入園人數就超過500人，比端午連假同時間還多。圖／讀者提供

中秋4天連假第2天，台東境內公路出遊車流明顯增加，其中台9線東城至初鹿段已出現回堵情形，時速約在20至30公里走走停停，另南迴公路大武至太麻里北上車流大，車速明顯下降。此外，各景區人潮變多，縣警局已在重要路段疏導交通，籲請民眾配合。

台東熱門景區包括多良火車站、櫻木平交道、池上朗大道、東海岸加路蘭遊憩區、市區鐵花新聚落及森林公園等景點區，今天早上遊客量非常多，多良車站入口收票早上7點開放一直到11點，入園人數就超過500人，比端午連假同時間還多。

警方指出，縣內主要公路出遊車流明顯增加，省道台9線、台11線及南迴公路北上車道部分路段走走停停出現回堵，以台9線東城至初鹿段壅塞，時速約在20至30公里。

公路總局第三區養護工程處表示，避免出遊遇到塞車，民眾可利用智慧型手機、平板電腦下載「幸福公路APP」，該App可提供省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息等，也可收聽警廣交通即時訊息。

出遊車流明顯增多，台東縣警局在重要路段派警力疏導交通。記者尤聰光／攝影
出遊車流明顯增多，台東縣警局在重要路段派警力疏導交通。記者尤聰光／攝影
中秋4天連假第2天，台東境內公路出遊車流明顯增加，其中台9線東城至初鹿段已出現回堵情形，時速約在20至30公里走走停停。記者尤聰光／攝影
中秋4天連假第2天，台東境內公路出遊車流明顯增加，其中台9線東城至初鹿段已出現回堵情形，時速約在20至30公里走走停停。記者尤聰光／攝影

連假 台東 南迴公路

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