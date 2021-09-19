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合歡山人車湧入 蘇花改南下車潮偏多
今天是中秋節連假第二天，上午蘇花路廊南下車流量仍較多，在上午6點車流量最高，顯示很多人預想提早出門避開尖峰，卻仍碰上車潮。在花蓮崇德路段，時速約50公里；更有大批遊客上合歡山，停車場早已停滿，警方在現場協助指揮交通。
由於之前疫情影響，許多人早已悶壞，加上東部天氣晴朗，中秋連假有不少民眾出遊，花蓮市東大門夜市昨晚已出現人潮，市區知名小籠包店、早餐店、名產店也都有許多遊客排隊，花蓮警分局針對市區中正、中華、中山路三大幹道，規畫專案勤務加強疏導，取締各項交通違規。
另外，旅遊勝地合歡山早已塞爆，陸續有人潮湧入，儘管停車場早已無空位，仍有車輛持續上山，民眾也難以維持社交距離；太魯閣國家公園車輛也較多，新城警分局增派警力上山疏導交通。警方表示，目前合歡山人車潮較多，員警在現場請民眾勿違規停車，並請戴好口罩、保持社交距離。
公路總局表示，蘇花路廊昨天累積交通量，較去年中秋節同時期增加約33%，預估今天車流量也是南下大於北上，請用路人安排行程時儘量選擇離峰時段行駛，並配合現場員警指揮保持耐心循序漸進。
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