快訊

新冠起源快找到了？竂國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

不斷更新／國3南向422.4公里6車連環撞 全線暫時管制封閉

金城武樹和多良火車站現人潮 台東遊客回流8成

中央社 / 台東縣19日電

中秋節連假第2天，上午台東知名景點多良火車站、金城武樹均出現人潮，業者估台東的遊客回流約8成。

今天上午南迴公路的車流明顯增加，不過，仍然保持順暢。最美的火車站－多良火車站人來人往，雖然沒有人擠人，但也有7、8成遊客；因今天天氣不錯，有遊客駐足海邊欣賞湛藍的太平洋。

縱谷線的池上金城武樹和伯朗大道，人潮也回到5成。當地電動車出租業者說，從昨天傍晚到今天上午遊客增多。台東縣警察局關山分局表示，縱谷線台9線台東往花蓮的車流量比昨日多，但多維持順暢。

另外，例假日經常爆滿的延平鄉鸞山部落森林博物館，創辦人阿力曼表示，昨天入館人數只有平常的一半，今天則增加到8成，明天略增加一些。東海岸因天氣炎熱，警方評估下午才會出現人潮。

前台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，昨天和今天飯店都客滿，明、後天就掉到剩5成，整體評估，中秋節連假的前2日台東旅遊人潮回流近8成。

台東 中秋節 火車站

延伸閱讀

連假後學生開打BNT 校園周遭店家仍憂：客源難回復

影／連假第二天 國道土城段現車潮

連假找「被藏起來的朋友」 醉漢大鬧餐廳3人挨罰

影／鎖定淡金、陽金公路車聚熱點 連假取締20件噪音車

相關新聞

中秋連假第2天 台東出遊車流增加、部分路段回堵

中秋4天連假第2天，台東境內公路出遊車流明顯增加，其中台9線東城至初鹿段已出現回堵情形，時速約在20至30公里走走停停，...

合歡山人車湧入 蘇花改南下車潮偏多

今天是中秋節連假第二天，上午蘇花路廊南下車流量仍較多，在上午6點車流量最高，顯示很多人預想提早出門避開尖峰，卻仍碰上車潮...

向F-5E致敬！ 台東石山部落打造「稻草」戰機吸睛

台東市阿美族石山部落因鄰近空軍志航基地，部落族人每天看著守護台灣東部空防的F-5E戰機起降，日前族人發揮巧思，利用收割的...

熱門景點宜蘭清水地熱遊憩區車滿了 啟動總量管制

今天是中秋節連假的第二天，宜蘭縣宣布「清水地熱遊憩區」從上午9點半起啟動停車場總量管制，實施一出一進措施，目前園區外已出...

蘭陽原創館開幕 礦山藝術季投票抽獎

宜蘭縣「蘭陽原創館」昨天正式開幕，該據點原為宜蘭縣政府舊員工宿舍，縣府獲原民會經費，活化都市歷史建物，打造成原住民文化創...

宜蘭縣推原住民文化 蘭陽原創館今揭牌

宜蘭縣首座以原住民文化為主的生活美學展銷空間「蘭陽原創館」，今天正式揭牌開幕，原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒亦到場慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。