金城武樹和多良火車站現人潮 台東遊客回流8成

中秋節連假第2天，上午台東知名景點多良火車站、金城武樹均出現人潮，業者估台東的遊客回流約8成。

今天上午南迴公路的車流明顯增加，不過，仍然保持順暢。最美的火車站－多良火車站人來人往，雖然沒有人擠人，但也有7、8成遊客；因今天天氣不錯，有遊客駐足海邊欣賞湛藍的太平洋。

縱谷線的池上金城武樹和伯朗大道，人潮也回到5成。當地電動車出租業者說，從昨天傍晚到今天上午遊客增多。台東縣警察局關山分局表示，縱谷線台9線台東往花蓮的車流量比昨日多，但多維持順暢。

另外，例假日經常爆滿的延平鄉鸞山部落森林博物館，創辦人阿力曼表示，昨天入館人數只有平常的一半，今天則增加到8成，明天略增加一些。東海岸因天氣炎熱，警方評估下午才會出現人潮。

前台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，昨天和今天飯店都客滿，明、後天就掉到剩5成，整體評估，中秋節連假的前2日台東旅遊人潮回流近8成。