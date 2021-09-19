聽新聞
test
0:00 / 0:00
向F-5E致敬！ 台東石山部落打造「稻草」戰機吸睛
台東市阿美族石山部落因鄰近空軍志航基地，部落族人每天看著守護台灣東部空防的F-5E戰機起降，日前族人發揮巧思，利用收割的稻草，比照真實戰機比例製作一架F-5E，昨完成放在入口處，相當吸睛，成為中秋連假打卡景點。
石山部落工藝坊專案企畫查勞說，戰機每天就在部落上空飛過，自然而然部落已成為基地的一份子，所以大家集思廣益，如何結合基地開創部落特色，最後想到製作大型的稻草模型戰機，讓遊客貼近部落、親近空軍。
部落族人先打造戰機骨架出來後，利用收割後的稻草捆綁成草繩，再捆上機身骨架，前前後後花了近1個月的時間完成作品。 族人表示，一架戰鬥機須消耗上百公斤的稻草，才能完成機翼、機身，3年前曾製作過2架，但沒有這次來得大又逼真。
石山部落以務農為主，近幾年在台東縣政府與地方水土保持局台東分局輔導下，成立合作社推廣編製草繩銷售，甚至發展以稻草編織御守結，出口半成品到日本福井、石川，賺進上百萬元，成功將稻草變黃金。
查勞表示，除了戰機，這次他們也製作熊偶造型的作品，若技術能更精進，能製作的東西更多的話，未來也可能發展出部落稻草藝術季，讓大家可以透過大型裝置藝術，願意參與部落的稻草工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言