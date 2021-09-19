快訊

避免將農藥吃下肚 專家公認一招最能徹底洗淨蔬果

中秋第2天車流驚人 合歡山4大停車場一早全停滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

向F-5E致敬！ 台東石山部落打造「稻草」戰機吸睛

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
石山部落族人製作大型的稻草模型戰機，讓遊客貼近部落、親近空軍。記者尤聰光／攝影
石山部落族人製作大型的稻草模型戰機，讓遊客貼近部落、親近空軍。記者尤聰光／攝影

台東市阿美族石山部落因鄰近空軍志航基地，部落族人每天看著守護台灣東部空防的F-5E戰機起降，日前族人發揮巧思，利用收割的稻草，比照真實戰機比例製作一架F-5E，昨完成放在入口處，相當吸睛，成為中秋連假打卡景點。

石山部落工藝坊專案企畫查勞說，戰機每天就在部落上空飛過，自然而然部落已成為基地的一份子，所以大家集思廣益，如何結合基地開創部落特色，最後想到製作大型的稻草模型戰機，讓遊客貼近部落、親近空軍。

部落族人先打造戰機骨架出來後，利用收割後的稻草捆綁成草繩，再捆上機身骨架，前前後後花了近1個月的時間完成作品。 族人表示，一架戰鬥機須消耗上百公斤的稻草，才能完成機翼、機身，3年前曾製作過2架，但沒有這次來得大又逼真。

石山部落以務農為主，近幾年在台東縣政府與地方水土保持局台東分局輔導下，成立合作社推廣編製草繩銷售，甚至發展以稻草編織御守結，出口半成品到日本福井、石川，賺進上百萬元，成功將稻草變黃金。

查勞表示，除了戰機，這次他們也製作熊偶造型的作品，若技術能更精進，能製作的東西更多的話，未來也可能發展出部落稻草藝術季，讓大家可以透過大型裝置藝術，願意參與部落的稻草工作。

部落族人說一架戰鬥機須消耗上百公斤的稻草，才能完成機翼、機身。記者尤聰光／攝影
部落族人說一架戰鬥機須消耗上百公斤的稻草，才能完成機翼、機身。記者尤聰光／攝影
台東市阿美族石山部落因鄰近空軍志航基地，部落族人每天看著守護台灣東部空防的F-5E戰機起降，日前族人發揮巧思，利用收割的稻草，比照真實戰機比例製作一架F-5E，昨完成放在入口處，相當吸睛，成為中秋連假打卡景點。記者尤聰光／攝影
台東市阿美族石山部落因鄰近空軍志航基地，部落族人每天看著守護台灣東部空防的F-5E戰機起降，日前族人發揮巧思，利用收割的稻草，比照真實戰機比例製作一架F-5E，昨完成放在入口處，相當吸睛，成為中秋連假打卡景點。記者尤聰光／攝影

戰機 台東 空軍

延伸閱讀

共機周日清晨闖我防空識别區 反潛機、戰機交互掩護

俄戰機頻入侵領空 德國承諾力挺波羅的海三國

府發布蔡總統檢視我機監控轟六照片 被解讀為向對岸叫陣

圖輯／漢光演習佳冬戰備道戰機起降 軍事迷擠爆現場

相關新聞

向F-5E致敬！ 台東石山部落打造「稻草」戰機吸睛

台東市阿美族石山部落因鄰近空軍志航基地，部落族人每天看著守護台灣東部空防的F-5E戰機起降，日前族人發揮巧思，利用收割的...

熱門景點宜蘭清水地熱遊憩區車滿了 啟動總量管制

今天是中秋節連假的第二天，宜蘭縣宣布「清水地熱遊憩區」從上午9點半起啟動停車場總量管制，實施一出一進措施，目前園區外已出...

蘭陽原創館開幕 礦山藝術季投票抽獎

宜蘭縣「蘭陽原創館」昨天正式開幕，該據點原為宜蘭縣政府舊員工宿舍，縣府獲原民會經費，活化都市歷史建物，打造成原住民文化創...

宜蘭縣推原住民文化 蘭陽原創館今揭牌

宜蘭縣首座以原住民文化為主的生活美學展銷空間「蘭陽原創館」，今天正式揭牌開幕，原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒亦到場慶...

高鐵將開進宜蘭何處？「成本」與「環境」掀網路熱議

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩個月內「宜蘭高鐵」話題的網路聲量表現，帶您了解宜蘭高鐵的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

連假首日好天氣 宜蘭景區未達人車管制

中秋連假好天氣，不少人全家總動員來宜蘭出遊，國道5號上午南下車流順暢。宜蘭縣政府工旅處指出，縣轄各景區中午前，尚未達到停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。