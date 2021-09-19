向F-5E致敬！ 台東石山部落打造「稻草」戰機吸睛

台東市阿美族石山部落因鄰近空軍志航基地，部落族人每天看著守護台灣東部空防的F-5E戰機起降，日前族人發揮巧思，利用收割的稻草，比照真實戰機比例製作一架F-5E，昨完成放在入口處，相當吸睛，成為中秋連假打卡景點。

石山部落工藝坊專案企畫查勞說，戰機每天就在部落上空飛過，自然而然部落已成為基地的一份子，所以大家集思廣益，如何結合基地開創部落特色，最後想到製作大型的稻草模型戰機，讓遊客貼近部落、親近空軍。

部落族人先打造戰機骨架出來後，利用收割後的稻草捆綁成草繩，再捆上機身骨架，前前後後花了近1個月的時間完成作品。 族人表示，一架戰鬥機須消耗上百公斤的稻草，才能完成機翼、機身，3年前曾製作過2架，但沒有這次來得大又逼真。

石山部落以務農為主，近幾年在台東縣政府與地方水土保持局台東分局輔導下，成立合作社推廣編製草繩銷售，甚至發展以稻草編織御守結，出口半成品到日本福井、石川，賺進上百萬元，成功將稻草變黃金。