台東馬蘭部落英雄馬亨亨169歲冥誕 阿美族人追思

今天是台東大馬蘭部落Kakitaan（部落領袖）郭拉斯．馬亨亨169週年冥誕，阿美族人舉辦追思音樂會。馬亨亨幫助族人受教育、開發水利和農耕被視為民族英雄。

Kulas Mahengheng（郭拉斯．馬亨亨）169週年誕辰紀念音樂會暨祖靈祭，上午在台東市更生路的馬蘭部落文化廣場舉行。活動開始由部落耆老吟唱馬亨亨紀念歌揭開序幕，接著由族人上台講述事蹟，並表揚馬蘭部落傑出族人Tana、東京奧運舉重金牌國手郭婞淳，最後由各不同年齡階級的團隊傳唱阿美族歌謠。

部落發言人黃憲載表示，1852年出生的郭拉斯．馬亨亨，青年時期具領導才能，1875年帶領馬蘭部落族人遷社後被擁為Kakitaan，期間與各族建立友好關係，1877年起陸續協調東台灣各族群糾紛。是近代馬蘭阿美最重要的Kakitaan，在東台灣的族群和平、開發水利、人文教育上有著極大貢獻。

日治時期日軍壓迫族人，馬亨亨穿梭其中協調將傷害降至最低，英勇事蹟備受後人稱許，是當時花東阿美族人重要精神領袖；同時協助創設台東國語傳習所馬蘭分教場（現今的新生國小），讓族人接受現代化教育，並帶領族人開發水利在定居農耕上有具體發展。

2000年，台東市區通往台東火車站的外環特二道完工，為緬懷馬亨亨功績，經過大馬蘭阿美族人爭取，台東縣政府特地將此外環道路命名「馬亨亨大道」。

馬蘭部落人才輩出，有豐富文化底蘊，族人在政治、教育、文化、音樂、體育等方面都有傑出表現。1960年代表我國得到第一面奧運獎牌的十項全能銀牌得主楊傳廣即來自馬蘭部落，時隔60年後郭婞淳也在2020東京奧運舉重奪金。