連假首日4千人湧入綠島蘭嶼 台東知名景點人潮回流

中秋節連假首日台東旅遊人潮回流，超過4千名遊客進入綠島、蘭嶼，知名景點多良火車站和金城武樹也都恢復到5成遊客，預估明天會增多。

中秋節連假不僅是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降級後首個連續假期，也是大學生開學前的最後連假，台東消失3個多月的人潮再現。

尤其是綠島和蘭嶼，今天客輪班班客滿，原定台東往綠島有15航次，臨時改為13班，總計有2895名遊客進入，加上搭乘飛機遊客，超過3000人進入綠島；台東往蘭嶼則有2航次，加上從屏東後壁湖進入遊客，超過千人進入蘭嶼，今天前往綠島、蘭嶼的遊客超過4000人，恢復到暑期觀光旺季的人潮。

知名景點雖然也有旅客回流，但像南迴線的多良火車站、縱谷線的金城武樹、東海路的加路蘭遊憩區僅有5成遊客，警方研判景點遊客明日還會增加。

台東縣長饒慶鈴今日分別前往台東火車站和富岡港視察快篩狀況，呼籲返鄉的鄉親及遊客，為保護自己及家人，可在車站及登船前持當日車票或船票進行快篩，並做好防疫措施，同時也感謝連假時期執勤的同仁，為大家的健康把關。

饒慶鈴也提醒民眾，中秋連假期間台東不開放公共場所烤肉，同時不建議社團及社區舉辦大型聯歡活動，並請鄉親落實中央相關餐敘、活動等防疫指引，也呼籲民眾慶祝節慶仍須做好個人防疫工作，口罩戴好戴滿、勤洗手、拱手不握手。