宜蘭縣推原住民文化 蘭陽原創館今揭牌

宜蘭縣首座以原住民文化為主的生活美學展銷空間「蘭陽原創館」，今天正式揭牌開幕，原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒亦到場慶賀。該據點原為宜蘭縣政府舊員工宿舍，縣府為活化都市歷史建物，斥資約6500萬元打造，作為原住民文化創意、工藝、農特產的交流平台。

館區由9棟歷史建物組成，以原住民族文化為核心，結合親子、藝術、創意3面向，不單是交流平台，還提供創業諮詢輔導、青年培育、實驗性賣店等複合式空間，除了1間服務中心、1間傳承工坊、2間原民好物選品店，還有5間原住民特色複合式餐飲店。

宜蘭縣原住民事務所長游淑芬提到「前店後廠」的推動概念，前店為展售空間，後廠則是培訓、輔導原住民族創業；未來還會不定期舉辦展覽、原創市集、音樂會等活動，以吸引民眾前來參觀。

蘭陽原創館是由原民會補助5000萬元、宜蘭縣政府撥配合款1500萬元，花費6500萬元翻修成立，其土地為宜蘭市公所無償提供。原住民事務所提到，今年底前免收店租，以鼓勵進駐的原住民商家，明年起將按坪數收取6千到1萬2千元不等的租金。