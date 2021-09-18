中秋連假外地遊客湧入 花蓮發起景點禮讓運動

花蓮觀光回溫，中秋連假頭兩天旅宿業平均住房率超過8成，外地遊客湧入，花蓮縣政府發起「我OK，你先玩」禮讓運動，呼籲縣民把觀光景點禮讓給遊客，避免前往人多地方。

連假首日花蓮天氣晴朗，下午後天氣轉陰，熱門景點七星潭觀遊客不少，停車場幾乎停滿，遊客在海灘疊石頭、野餐及拍照。

遠雄海洋公園上午入園人數超過2000人，趁著連假提前推出萬聖節限定企劃，有骷髏、邪惡南瓜等造型的裝扮人偶出沒園區，園方預估19、20日將有更大量觀光人潮。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情趨緩，餐飲、住房管制有條件開放，花蓮旅宿業住房率自8月中旬逐漸回升。花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，中秋連假第1、第2天住房率平均8成，市區旅館上看9成，連假第3天也有4成住房率。

中秋連假外地遊客增加，花蓮縣長徐榛蔚今天透過臉書粉絲團發起「我OK，你先玩」禮讓運動，呼籲縣民防疫不鬆懈，把觀光景點讓給遊客玩，避免前往人潮較多的地方，保護自己，加強做好自我防疫。