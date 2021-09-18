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連假首日好天氣 宜蘭景區未達人車管制
中秋連假好天氣，不少人全家總動員來宜蘭出遊，國道5號上午南下車流順暢。宜蘭縣政府工旅處指出，縣轄各景區中午前，尚未達到停車位、人潮管制標準，人車流約2成。
工旅處表示，頭城濱海森林公園（八角樓）、礁溪溫泉公園森林風呂、湯圍溝公園湯圍風呂，迄今仍暫停開放。其他風景區開放遊客入內，但是人潮、車流並不多，還不到管制標準。
熱門的頭城外澳沙灘出現不少戲水民眾，現場救生員就說，中午人潮不算多，得等到雪隧塞車過後，再晚一點就會湧現人潮，畢竟4天連假，民眾都很興奮出來玩。一名女遊客說，今天來外澳工作拍照兼玩樂，自己會避開羅東夜市等人潮密集的地方，盡量選擇戶外場所。
知名清水地熱公園也有不少遊客，業者坦言，今天上午人潮和以往連假相比，可能受疫情影響，未如預期多。桃園民眾說，今天凌晨4點從桃園龍潭出發，原則上出遊會避開人潮，盡量找人少、戶外的地方。
今年中秋節受疫情影響，宜蘭縣政府禁止公共場所、社團，以及社區的烤肉活動。宜蘭縣觀光協會理事長王文新認為，國內疫情控制的還可以，加上不能戶外烤肉，使得這次連假住房率還不錯，今明兩日有7、8成，後天則是3至5成。
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