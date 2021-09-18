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郭婞淳出席部落祖靈祭 獲頒匾額「馬蘭之光」

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東阿美族大馬蘭部落今天舉辦「民族英雄郭拉斯馬亨亨169周年誕辰紀念音樂會暨祖靈祭」活動，並頒贈奧運金牌舉重女神郭婞淳（中）「馬蘭之光」匾額。圖／讀者提供
台東阿美族大馬蘭部落今天舉辦「民族英雄郭拉斯馬亨亨169周年誕辰紀念音樂會暨祖靈祭」活動，並頒贈奧運金牌舉重女神郭婞淳（中）「馬蘭之光」匾額。圖／讀者提供

台東阿美族大馬蘭部落今天舉辦「民族英雄郭拉斯馬亨亨169周年誕辰紀念音樂會暨祖靈祭」活動，會中部落頒贈「馬蘭之光」匾額給東京奧運舉重金牌，也是部落族人的郭婞淳，讓部落與有榮焉。

郭婞淳說，很高興自己是部落這大家庭的一員，能夠為部落爭取榮耀，這是她該做的事，未來的比賽中，她會更加努力，繼續為部落爭光，也期望部落後輩體育小將們，努力為自己、為部落發揚光大。

台東市阿美族馬蘭部落，人才輩出，無論在體育、音樂、文化、政治及教育上，都有優秀的人才，其中1852年出生的部落民族英雄郭拉斯馬亨亨，帶領部落族人遷社，協調東台灣各族群糾紛，是部落的精神領袖。

為此，部落紀念郭拉斯馬亨亨，今天舉辦「民族英雄郭拉斯馬亨亨169周年誕辰紀念音樂會暨祖靈祭」活動，並邀請郭婞淳參與；郭身著阿美族傳統族服現身會場，立刻引起騷動，在場來賓、族人爭相合照。

據了解，60年前部落也出過一位體育健將、台灣之光，那就是亞洲鐵人楊傳廣，1960年代表國家獲得奧運第1面十項全能銀牌，讓部落聲名大噪，60年後再出奧運金牌、台灣之光的郭婞淳，讓部落名聲響徹全台。

東京奧運 阿美族 體育 郭婞淳

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