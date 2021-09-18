下鄉服務三合一 台東監理站發出離島第一張車牌

台東監理站日前在綠島提供「車輛繳註銷重領、驗車、領牌三合ㄧ服務」，替離島鄉親省下不少時間與金錢，同時也發出離島下鄉服務第一張車牌，車主開心說：「值得慶祝」。

監理站站長鍾秉均說，過去離島居民要領車牌必須要到監理站，不但舟車勞頓，也很花金錢，因此，監理站克服號牌編配流程，提供車輛繳註銷重領、驗車、領牌三合一服務。

綠島下鄉服務除了驗車外，，監理人員也提供老舊機車切結報廢及其他各項監理異動登記服務同時當天也發出監理站以外，在離島的第一張車牌，讓車主相當驚喜。