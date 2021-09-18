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配合基隆望海港自行車專用道 道路全面刨鋪煥然一新
基隆市府進行望海巷自行車專用道串聯計畫，公路總局配合進行台二線69到70公里的人行道及自行車專用道，預計9月底完工，昨晚已先完成這1公里長的道路全面刨鋪，道路平整且煥然一新。民眾開車經過都說，安全且順暢。
一工處基隆工務段9月14日開始進行台2線69到70K北寧路路面改善工程，約從八斗子漁港到海科館，到昨晚6時道路已全部完成鋪設，昨晚9時完成標線繪設，以因應中秋連續假期海科館、望海巷至平浪橋的交通量。
基隆工務段張育瑋說，配合基隆市望海巷自行車專用道串聯計畫，拓寬的人行及自行車專用道尚未完工，以實體紐澤西護欄、交通錐及連桿將工地進行圈圍，並派員駐守工地，呼籲遊客注意現場告示牌及交維指示引導，避免誤入工地。
公路總局說，台2線69到70.2K位於基隆市中正區，周邊因有八斗子漁港、洋科技博物館、潮境公園等觀光景點，為增進該路段友善人行及行車動線計畫，公路總局改善鋪面提升用路人行車的安全及舒適度。
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