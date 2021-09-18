中秋連假首日 台東富岡港民眾排隊快篩

中秋4天連假首日，台東市富岡漁港一早湧入準備搭船的返鄉鄉親及遊客，不少人配合防疫，主動前往快篩站排隊篩檢，讓醫護人員相當忙碌。船公司表示，預估今天有3000名旅客搭船前往綠島及蘭嶼。

台東縣政府為強化離島防疫，日前在富岡漁港設置快篩站提供篩檢服務，今天中秋連假首日就不少民眾排隊篩檢，現場醫護人員導引從填寫資料到完成篩檢，流程不馬虎，民眾也非常配合，未出現大亂情形。

船公司根據購票資料顯示，今天開往綠島15航班，加上蘭嶼2船班，配合防疫載客8成計算，有3000名旅客進入綠島及蘭嶼。另台東中秋連假期間，飯店旅宿業住房率平均也有8成左右，主要集中今天及明天。