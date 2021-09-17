最美望海巷跨海景觀橋點燈啟用 串聯濱海環台自行車道

先前總統蔡英文來視察時「掛保證」將會成為熱門打卡景點的望海巷跨海景觀橋，今晚間正式點燈啟用，市長林右昌率領許多嘉賓一起在橋上拍照，並強調這座景觀橋銜接基隆與新北自行車道，歡迎民眾來到這裡一覽無敵山海美景。

林右昌說，望海巷景觀橋是銜接基隆市跟東北角海岸、新北市水金九觀光軸線很重要的一個據點，透過設計師的巧思，在潮境灣一共有三期規劃，景觀橋是重要的起點，感謝行政院前瞻計畫經費挹注，才能完成這個不可能的任務。。

林右昌表示，市府跟新北市合作，以後大家只要到橋上打卡，到旁邊深澳支線將可享受騎腳踏車半價、海科館門票半價等優惠，橫跨基隆跟新北兩市的合作，未來從水金九到東北角可以一路騎著腳踏車或是散步來到望海巷漁港，以及潮境公園、海科館等。

「望海巷海灣串聯計畫」今年獲得「2021年國家卓越建設獎－規劃設計類」金質獎殊榮，金質獎有建築界奧斯卡的美譽。

景觀橋上使用的是特殊材質「耐候鋼」，完工後會有剝落的現象，主要是表面氧化過程中會產生更好的保護層，在很多大都會都已經普遍使用，市長請民眾不要再誤會橋身生鏽了。

產發處黃健峰處長指出，景觀橋全長168公尺，是銜接基隆市至新北市人本人行空間最關鍵的一哩路，但為抵抗海邊強勁的風勢，並兼顧興建過程對漁船進出及漁民作業的影響，難度非常的高，橋體以鋼構本體設計，結合周邊海岸潮間帶生態景觀，以清水模建築結構自然低調設計，並搭配視覺穿透的欄杆設計，連結濱海及環台自行車道，延伸到新北市水金九，1年可吸引20萬人次遊客造訪。

望海巷漁港原本是行政院公告利用度較低的漁港之一，經由跨港大橋的興建以及友善人行空間的改善後，可望轉型為觀光遊憩型漁港，結合既有海岸環境、周遭漁村文化建築、海科館及海岸景觀環境資源，提升整體旅遊服務能量，搭配台鐵深澳支線及1579快捷公車串聯，作為旅客樂活暢遊基隆北海岸的觀光節點。