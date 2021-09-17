攜手幸福半世紀 台東50對金鑽石婚夫妻恩愛久久
台東縣政府今日舉辦「110年度金鑽石婚表揚活動」，台東市民陳士川與陳蔡參結縭71年，今天獲縣府祝賀。夫妻兩說，平日互相體諒，也不會有多大的吵鬧。
台東縣政府今天舉辦「110年度金鑽石婚表揚活動」，參與表揚的伉儷共計50對，分別為白金婚2對、鑽石婚13對、金婚35對，其中以結縭71年來自台東市的陳士川與陳蔡參夫妻婚齡最長，由縣長饒慶鈴頒贈白金婚祝賀狀。
被問及如何維持婚姻，95歲陳士川和94歲陳蔡參夫妻說，平日不會有多大吵鬧，就是互相體諒。活動上，2人也與饒慶鈴一起切蛋糕。
饒慶鈴除恭賀受獎夫婦，攜手幸福逾半世紀，並逐一與每對夫婦合影，令不少老人家感到很快樂且感動，饒慶鈴讚許銀髮佳偶相互扶持的感情，可說是現代年輕一輩的典範，也鼓勵長輩多到戶外走走、利用縣府的長者福利服務，常保身體健康。
饒慶鈴表示，從最近戶政資料顯示，台東縣離婚跟結婚對數已達交叉狀況，因此，縣民金鑽石婚慶祝活動是非常有意義的活動，藉由金、鑽石婚慶祝活動的舉辦為長輩獻上祝福，見證台東縣攜手一世情緣的佳偶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言