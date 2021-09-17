莫德納第2劑好搶手 台中74歲以上長者：那我們咧？

防Delta變異株，民眾搶打疫苗。今天是第8期AZ疫苗開打3天，打氣爆棚，院所接種率百分百；至於老人第二劑莫德納，台中市衛生局說明，台中獲配3.5萬劑，開放75歲以上在7月9日前已接種過第一劑莫德納的長者9月23、24日造冊接種，逾2.8萬人。不少75歲以下的長者急了，因為莫德納第一劑主力在75歲以下，頻頻問「那我們咧？」

72歲的林先生說，台中最早在7月初開放75歲以上打第一劑莫德納，人數並不多，主要集中在65歲到74歲打莫德納，他是第二梯次台中7月7日開放70歲以上打莫德納時打的，現在莫德納進來那麼多，本以為可以打到，沒想到政府卻只開放到75歲，讓他們還要等下去，真的很生氣。

台中市最早開快打站讓長者接種莫德納疫苗是在7月3日，獲配6.23萬劑，其中八成部署在67處快打站讓75歲長者接種第一劑，結果打氣平平，當天到下午5時，僅1.7920萬人接種。

衛生局統計，第8期台中預約平台到今天上午接種率為1.05%，長者到快打站打第二劑接種率64.8%，約3成到院所接種，打氣爆棚。基層診所醫師反映，由於供應量不足，加上年輕人搶打，到打率百分百，「幾乎無殘劑」。

衛生局說明，第8輪中央配撥AZ疫苗13.49萬劑，符合資格16.7016萬人，經市府爭取中央將增補2萬劑，由於供應量不足，且中央宣布每瓶AZ接種由10人改為11人，市府啟動應變機制，請各院所協助調整預約民眾時段，並經預約民眾同意，安排於本期時段內合併人數接種，全力保障民眾權益。