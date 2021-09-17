盼15年安全路 卑南莿桐部落聯外道開工

台東縣政府辦理「卑南鄉莿桐部落聯外道路改善工程」，今天舉行開工祈福。這條沿部落下方寬約5公尺新闢道路，全長395公尺，完成當地部落「盼望15年的一條安全道路環境」心聲。

開工祈福活動下午1時50分在莿桐部落聚會所舉行，包括台東縣長饒慶鈴、議員郭宗益、鄭崗山、卑南鄉長許文獻、卑南鄉代會代表李德良等人出席。在部落頭目劉裕義、部落會議主席蔡文勝、社區發展協會理事長洪瑋成等人帶領下，前往位於台11線152.8K處祈福儀式，莿桐部落文健站的長者也以迎賓舞感謝。

杉原灣在地的莿桐部落是傳統的阿美族部落，街坊緊鄰居住，環境通道僅供人行，影響消防、救護及避難等通行，且居民移動、車輛行駛均依賴緊鄰的省道台11線，車速快且車流量大。

在傾聽部落需求後，縣府規劃沿部落周邊新闢道路，今天族人表達謝意，對於饒慶鈴與縣府團隊促成爭取15年的安全道路，未來道路完成後，平日可作為部落鄰里間通道，必要時提供居家消防及救護要道。

饒慶鈴表示，重啟杉原灣後的首要考量就是環境及通行安全，藉由聯外道路改善讓通行更便利、也提供必要時救災救護通道。第一期工程預計12月中旬完工，將持續辦理後期規劃工作爭取中央經費，逐步實現部落整體聯絡道路計畫，建立更安全友善環境。

這項工程經縣府取得部落同意，設計前辦理會勘說明及聽取族人意見，整體規劃沿部落下方設置一條寬約5公尺新闢道路，起點於部落住宅旁大排水溝，終點杉原灣建物旁空地，總路線全長395公尺。第1期工程經費447萬元以縣自籌經費挹注，做排水箱涵兼道路使用。