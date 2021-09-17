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台灣寶珠計畫護鳳蝶 台東育仁中學復育基地啟動

中央社 / 台東縣17日電

美塔魔法學校創辦人李偉俊教授推出「台灣寶珠計畫」，希望讓數量銳減的黃裳鳳蝶、珠光鳳蝶能再度在台灣上空舞動，復育基地之一的台東育仁中學今天正式啟動。

過去蘭嶼的天空有許多珠光鳳蝶，在台灣本島則是黃裳鳳蝶，這2種蝴蝶相似，羽翅上鱗片在陽光照射下會自然折射出類似螢光綠，十分美麗，珠光鳳蝶還被譽為「飛舞的珍珠」。

不過，近年來，因棲地遭破壞及主要食物馬兜鈴減少，這2種蝴蝶也銳減，幾乎已經是不常見。

國立台東大學教育學系教授、美塔魔法學校創辦人李偉俊去年推出「台灣寶珠計畫」，希望讓蘭嶼的珠光鳳蝶、台灣本島的黃裳鳳蝶能向以前一樣在戶外輕易碰到，目前已在全台成立10幾個復育基地。

今日下午在台東「未來學校財團法人台東縣育仁高級中等學校」啟動「台灣寶珠計畫」蝴蝶保育基地，學校董事長陳立特地專程從台北來台東參加正式揭牌。

李偉俊表示，陳立在去年年底於育仁中學公開支持他發起「台灣寶珠計畫」，也認為蘭嶼特有物種珠光鳳蝶因目前棲地破壞而缺乏食草，導致族群數量一直驟減，已列為一級保育物種，應一起共同保育。

李偉俊說，育仁中學特別撥出1間教室及提供戶外花園空間，成立蝴蝶保育教室，作為未來向台灣各界推廣蝴蝶生態保育的環境教育基地。

台東 蘭嶼 大學教育

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