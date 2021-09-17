基隆AZ第2劑75歲以上施打率8成5 BNT學生接種意願達90%

基隆市長林右昌今日在記者會中公布，基市AZ第二劑75歲以上長輩施打率、學校學生施打BNT疫苗意願及莫德納第二劑集中施打作業細節，歡迎符合資格的長者，屆時按市府規畫時間、地點，前往施打第二劑疫苗。

林右昌，AZ第二劑75歲以上長輩的施打率，除仁愛區，各區第二劑集中施打率達八成以上，其中，暖暖區施打率高達103.37%，主要是有第一劑未施打的長者，這次也到現場施打，市府採即到即打，約達八成五。

林右昌說，基隆市專科、高中職、國中BNT施打還有12歲以上小學生，包括公私立學校總計有16439人，現在同意接種有14874人，接種意願率90.4%，除成功、信義國中尚待與醫療院所確認外，各校已排定時間。12歲以上的小學生，基隆市僅4位，會安排到醫療院所接種。

其中，二信高中在9月23日有1795位同學要施打，接種意願率96.2%；9月24日則有暖暖高中、光隆家商及二信中學國中部，接種意願率分別有95.27%、97.97%及82.8%；海大附中9月28日有920位同學施打，接種意願率99.04%。

基隆商工9月29日有1401位同學，接種意願率99.04%；培德工家9月30日有116位同學施打，接種意願率99.04%；10月1日包括八斗高中及其國中部、百福國中、基隆高中、中山高中、安樂高中、基隆女中同學，接種意願率分別有92%及94.7%、92.3%、92.1%、96.4%、95.9%、96.2%陸續進行施打；經國學院在10月7日有959位同學，接種意願率89.96%。

另外，75歲以上長輩莫德納疫苗第二劑方面，林市長表示，這梯次針對7月9日前，已完成第一劑莫德納施打、間隔滿十週以上的75歲以上長輩，將在9月22日記者會時間，公告各區里施打時間與地點，9月22到24日里辦公室分送通知單，9月27、28日施打。