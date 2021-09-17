宜蘭清水地熱電廠將商轉 每小時發電量可供一萬家戶

宜蘭縣大同鄉和三星鄉交界處的清水地區，有著豐富的地熱資源。宜蘭縣政府2016年依「促進民間參與公共建設法」，採BOT+ROT方式，招商興建清水地熱電廠，初期投資逾7億元。此為台灣首座民間興建的地熱電廠，預計9月底取得電業執照，進行商業運轉，縣長林姿妙今天特別到場視察，期盼提升再生能源成長。

為使清水地熱資源帶動地方產業發展，宜蘭縣政府2016年透過促參法BOT+ROT招商。台灣汽電共生股份有限公司與結元能源開發股份有限公司合資成立的宜元股份有限公司，隔年與縣府簽約興建清水地熱電廠，初期投資金額7.65億元。

宜元評估、探勘該區地熱潛能，現階段發電裝置容量為4.2百萬瓦，每小時平均可發電量約3150度，足可供大同鄉、三星鄉約1萬戶家庭用電。清水地熱電廠預計9月底商轉賣電，宜蘭縣政府每年可收取約200萬元營運權利金，共計20年。

有別於核電廠引進海水冷卻，清水地熱電廠是利用空氣冷卻，無須浪費水資源，過程中亦不會造成環境污染，透過熱交換發電後，再把水回注到地下。工旅處指出，目前使用的發電機組和設備，是向全球地熱發電機組市占率最高的以色列大廠訂製購買。