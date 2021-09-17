快訊

辱華不是一天造成的？《尚氣》沒說的政治隱喻

家人、男友都確診「卻沒被隔離」 新北20歲女染疫要查

台東秘境瑞和火車站 添特色郵筒新亮點

中央社 / 台東17日電

台東秘境瑞和火車站新增亮點的特色郵筒即日啟用。經郵筒彩繪師、砂畫藝術家朱國富巧思，融入在地特色客家油桐花以及車站周圍波斯菊圖樣，塑造「時光驛站、為愛駐足」意象。

位於台東縣鹿野鄉的瑞和火車站於民國78年改為無人車站，是只停靠區間車的無人招呼站。經社區發展協會承租，將閒置車站活化改造為飄散咖啡香、富有人文特色美麗的秘境。

瑞和社區發展協會今年與台東郵局合作，在車站前設置特色郵筒，郵筒圖樣經社區發展協會設計授權，由砂畫藝術家朱國富擔任郵筒彩繪師。

郵筒風格以為愛駐足做發想，用1杯咖啡的時間與親人朋友享受片刻暖心氛圍，以浪漫粉紅色為底，暖色調設計融入在地特色客家油桐花以及車站周圍波斯菊的圖樣，塑造「時光驛站、為愛駐足」意象，為車站增添美麗氣息，營造社區特色觀光亮點。

社區民眾希望每名路過的旅客都能駐足美麗的瑞和車站，透過售票口賣的不是車票，而是1杯香醇美味咖啡，在車站內回顧車站和當地發展歷史。

台東郵局長蔡光揚表示，期許與鄉鎮緊密結合，共同配合推廣在地觀光特色，讓每名旅客都能記住台東的美，拍張照、寫封明信片，留下最美麗回憶。

日治時期的大正12年（1923年）7月14日設立大埔停車場開始營業。光復後，因車站位於瑞豐村，36年8月15日改稱為瑞豐站；後因瑞豐村再分出瑞和村，68年1月1日隨地名再更改為瑞和站。東線拓寬時將車站略北移至現址，今天所見的站房在71年改建完工，因花東線進行電氣化工程整修原站房，103年5月15日完工。

瑞和村人口外移嚴重，旅客不多，車站業務清淡，停靠列車也只有數班普快車而已，為精簡人事，75年3月24日起降為簡易站，並交由瑞源站管理，後於78年5月15日再降為招呼站至今。

台東 咖啡

延伸閱讀

正修科大媒合東港華珍食品 新埤鄉「火鳳酥」誕生

79歲翁家門、扶手被拆光 頭份樞紐站完成不可能任務

南投國姓鄉社區柑仔店再1家 幹部身兼直播主叫賣

中秋節到來 日光小林社區推限量月餅禮盒

相關新聞

宜縣全人口接種率53% 75歲以上長者下周打第2劑莫德納

宜蘭縣疫情趨緩，迄今連續56天加零，縣內疫苗劑次人口涵蓋率達全年齡人口53%，下周起陸續進行AZ、BNT、莫德納、高端4...

看似清澈藏危機勿生飲 基隆驗山泉水9成5大腸桿菌超標

基隆市環保局抽驗18處非自來水的水井、山泉水等，檢測結果17處大腸桿菌等，不符飲用水水質標準，不合格比例高達9成5，顯示...

台東東富公路39公里邊坡崩塌 公路總局擬訂2方案解決

台東縣東河鄉省道台23線東富公路39公里邊坡於6月27日崩塌，立委劉櫂豪昨要求公路總局改善獲得允諾。公路總局擬訂2方案解...

中秋連假明開始 台東警方加強交通疏導管制

因應中秋節4天連假，台東縣警察局預估返鄉及出遊車潮湧入台東，其中，以18、19日及21日為高峰期，重點路段加強車流疏導，...

賞月何處去？基隆推薦4條路線享受山海美景看明月

中秋4天連假將屆，基隆市政府觀光及城市行銷處推薦四大賞月景點，搭配基隆豐富的觀光資源以及天然的地質景觀與絕美的海岸線，都...

考量疫情 太魯閣峽谷音樂節延至明年舉辦

以草地為席、山林為舞台的太魯閣峽谷音樂節，堪稱是花蓮縣最有特色的音樂節之一，20年來，每年秋天在太魯閣峽谷帶來高水準的音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。