台東秘境瑞和火車站 添特色郵筒新亮點

台東秘境瑞和火車站新增亮點的特色郵筒即日啟用。經郵筒彩繪師、砂畫藝術家朱國富巧思，融入在地特色客家油桐花以及車站周圍波斯菊圖樣，塑造「時光驛站、為愛駐足」意象。

位於台東縣鹿野鄉的瑞和火車站於民國78年改為無人車站，是只停靠區間車的無人招呼站。經社區發展協會承租，將閒置車站活化改造為飄散咖啡香、富有人文特色美麗的秘境。

瑞和社區發展協會今年與台東郵局合作，在車站前設置特色郵筒，郵筒圖樣經社區發展協會設計授權，由砂畫藝術家朱國富擔任郵筒彩繪師。

郵筒風格以為愛駐足做發想，用1杯咖啡的時間與親人朋友享受片刻暖心氛圍，以浪漫粉紅色為底，暖色調設計融入在地特色客家油桐花以及車站周圍波斯菊的圖樣，塑造「時光驛站、為愛駐足」意象，為車站增添美麗氣息，營造社區特色觀光亮點。

社區民眾希望每名路過的旅客都能駐足美麗的瑞和車站，透過售票口賣的不是車票，而是1杯香醇美味咖啡，在車站內回顧車站和當地發展歷史。

台東郵局長蔡光揚表示，期許與鄉鎮緊密結合，共同配合推廣在地觀光特色，讓每名旅客都能記住台東的美，拍張照、寫封明信片，留下最美麗回憶。

日治時期的大正12年（1923年）7月14日設立大埔停車場開始營業。光復後，因車站位於瑞豐村，36年8月15日改稱為瑞豐站；後因瑞豐村再分出瑞和村，68年1月1日隨地名再更改為瑞和站。東線拓寬時將車站略北移至現址，今天所見的站房在71年改建完工，因花東線進行電氣化工程整修原站房，103年5月15日完工。

瑞和村人口外移嚴重，旅客不多，車站業務清淡，停靠列車也只有數班普快車而已，為精簡人事，75年3月24日起降為簡易站，並交由瑞源站管理，後於78年5月15日再降為招呼站至今。