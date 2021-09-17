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中秋連假首日估3千人湧入綠島 東縣府防疫備戰

中央社 / 台東縣17日電

COVID-19疫情警戒降級後首個連假、中秋節連假，首日將有3000名旅客湧入綠島台東縣政府在港口設快篩站，但未強制快篩。連假前2天台東訂房率約7成。

中秋連續假期自9月18日起至21日止共4日，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降級後的首個連續假期。

今天前往綠島、蘭嶼的遊客開始增加，大部分以年輕人為主，也有少部分是家長帶小孩進入，把握疫情警戒降級的第一個連假，以及開學前的最後一個連假。

根據客輪業者提供的統計資料，明日將會有15航班進入綠島，因防疫關係載客率8成，總計約有3000名旅客搭船進入綠島；今天已有3艘載客521名進入綠島，222名從綠島返回，因此明天超過3000名旅客在綠島。

綠島鄉長謝賢裕表示，如果從15船班來換算，明天最少會有3000名旅客在綠島，因中央疫情指揮中心沒有相關規定可限制旅客進入，加上島上的經濟也亟需振興。再者，綠島目前常在人口數約2100人，已有1800人注射第一劑COVID-19疫苗，覆蓋率有8成，因此他對旅客湧入綠島，沒什麼意見，只能呼籲大家做好防疫規定。

另外，因應人潮湧入，台東縣府擴大火車站及離島快篩，今天已經開始運作，不過沒有強制性。

台東縣政府表示，為提升離島整體防疫，守護鄉親健康，首次在富岡漁港設置快篩站，擴大篩檢，將先行試辦2個月，服務時間從今天開始，每日上午7時到下午2時。採自願篩檢方式，免費提供返鄉遊子及遊客快篩，要有效防堵疫情蔓延。

台東縣旅館公會理事長、台東旅人驛站旅宿鏈鎖店負責人高泉傑表示，旅遊人潮還在觀望中，他詢問幾家飯店業者，中秋節連假前2天台東的訂房率7、8成，後2天則掉到4成，只能期待振興五倍券帶來的效益。

鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，前陣子中秋節的訂房幾乎客滿，後來又掉到4、5成，今天又拉到7、8成，下午還陸續都有人打電話訂房，可能大家都還在觀望疫情變化，因此訂房都很急，快接近了才決定要出遊。

綠島 台東 中秋節

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