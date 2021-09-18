高鐵將開進宜蘭何處？「成本」與「環境」掀網路熱議

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩個月內「宜蘭高鐵」話題的網路聲量表現，帶您了解宜蘭高鐵的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

高鐵延伸宜蘭案於去年拍板定案，經過視察及評估，交通部先前曾允諾將於七月底公告高鐵正式選址地點，其中提案地點包括「四城車站」、「宜蘭車站」、「縣政府站」以及「羅東車站」等四站，但至今將選址何處仍未有最終確認，僅曾對外表態可能將以「四城站」為優先選擇，消息一出再度引發全台網友關注。

高鐵宜蘭站址該選何處？各方意向不同

儘管高鐵延伸宜蘭案去年底已敲定，但將暫址的定案卻多次延宕，當交通部承諾將於七月底公布高鐵選址地點時，該事件在網路上再度引發網友關注。其中，宜蘭市長江聰淵，以其身為高鐵延伸宜蘭促進會會長的立場，表示希望交通部能選址「宜蘭站」，除了考量投資成本，最重要的是可以整合宜蘭車站現有的台鐵及客運資源，將高鐵效用達到最大化；除此之外，身為宜蘭縣大家長的林姿妙也對外喊話，希望能將高鐵設立「縣政府站」，以平衡縣市資源，帶動宜蘭縣內的觀光發展。

宜蘭高鐵案近兩個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室／製圖

但一路到七月底，交通部卻未照原定計畫公告高鐵選址地點，加上八月初宜蘭縣長林姿妙接受採訪時，一改先前支持縣政府站的立場，改稱「設站在哪裡都行」，讓民眾開始猜測，交通部是否將捨棄先前呼聲高的「宜蘭站」及「縣政府站」，改以討論度最低的「四城站」作為選址。

近期交通部也曾公開表態欲以「四城」列為高鐵宜蘭站的優先站址，消息一出迅速將話題聲量推至最高點，多數民眾表示「為什麼選可能性最低的四城站？」，並質疑其中可能有政治因素及炒房疑慮，儘管交通部事後澄清，是否以四城設為高鐵站址仍「未拍板」，僅是以建設成本及建設難度作為考量，認為四城站較具有優勢。但部分網友對此說法仍不買單，認為其中可能有財團或其餘因素介入。時至今日，隨著宜蘭高鐵案的選址問題尚未有定論，該事件的網路討論聲量也跟著起起伏伏。

「成本考量」與「生態保育」孰重孰輕？正反兩派網友各有立場

對於宜蘭高鐵選址「四城站」，民眾意見參差，其中「支持四城站」作為高鐵選址的人，表示在四個可能選址的地點中，除了四城站以外，其餘三站皆位於市區，在徵收建地上可能有困難，且四城站相較於其他三站，開發成本較低。也有網友認為四城的地理位置恰可以帶動周邊城市觀光發展，選址在此處並無不可。

宜蘭高鐵案選址「四城」正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室／製圖

另方面，「不支持四城站」的民眾仍則持保留態度，其中部分人表示「（四城站）轉車時間比台鐵還慢」，認為四城站因地處較為偏遠，從台北出發的民眾，轉車至市區的時間都比實際搭乘高鐵時間還久，可能因此降低旅客搭乘意願。除此之外，也有網友批評「四城農地那麼多，開發毀壞這些農地真的好嗎？」，認為因四城站經過的區域當中，有八成為特定農業區，若在此地開發高鐵站，可能會對當地造成較大規模的生態破壞，且損害農民權益。

目前宜蘭高鐵案選址地點未完全拍板定案，因此交通部在未來地點評估上，如何在都市發展與生態考量間取捨，並綜合各方意見提出雙贏的政策，仍舊備受關注。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》