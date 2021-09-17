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解決東富公路坍方問題 公路總局擬訂2方案

中央社 / 台東縣17日電

台23線東富公路台東泰源鄉路段邊坡零星落石問題，公路總局擬訂2方案，立委劉櫂豪表示，要求公路總局採取最安全方案處理，他會配合爭取所需的3.5億元經費。

立法委員劉櫂豪今天表示，東河鄉泰源地區台23線東富公路39K+700至39K+900路段因坡面陡峭有零星落石，民國109年11月他主持立法院台東地區交通建設考察時，爭取新台幣2741萬元經費辦理邊坡災害修復工程，並於110年6月完工，但6月27日這區域又因連日豪雨造成地質鬆散崩塌。

劉櫂豪表示，這段時間他多次前往現場會勘，同時邀請公路總局人員同行，並指示公路總局加強邊坡防護，同時儘速擬訂徹底解決方案，盼確保用路人安全。

劉櫂豪表示，昨天邀公路總局長許鉦漳研議台23線路段解決方案，公路總局擬訂2方案，甲案採明隧道與防落石棚（因路寬不足採用），經費1.7億元，工程約1.5年，但後續仍有掛網邊坡防護需求；乙方案採隧道，從39K+725段為隧道西口，39K+955段為隧道東口，避開邊坡陡峭及地質敏感路段，安全性較佳，預估經費3.5億元，工期約3年。

劉櫂豪表示，解決方案應以安全性為優先，建議採用經費較高乙方案，許鉦漳允諾全力辦理，盼能提升道路品質及用路安全。

劉櫂豪表示，公路總局施工規劃方案需儘速與東河鄉公所及當地村民說明，且施工期間需兼顧原有用路需求，加強台23線邊坡防護及岩栓補強及掛網，確保居民用路安全，他會配合爭取編列所需要的預算。

劉櫂豪 落石 台東

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