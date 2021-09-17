花蓮豐濱海上古道9月18日重新開放 須戴安全帽

花蓮縣豐濱鄉知名景點「親不知子海上古道」8月因火燒山導致邊坡落石不斷封閉至今。經豐濱鄉公所清除、評估，決定18日中秋連假重新開放，遊客走入步道須強制戴安全帽。

豐濱鄉公所秘書鄭立渝說，近日落石狀況趨緩，加上連日午後大雨，岩壁吸附水份後邊坡狀況較穩定，落石清除後，決定中秋連假後恢復開放。

鄭立渝說，為確保遊客安全，將設置安全帽管制站，進入園區22號橋以北，包括海上古道，都須強制帶安全帽。

「親不知子海上古道」沿台11線新磯隧道南端峭壁闢建，全長150公尺，其中20公尺由強化玻璃鋪成天空步道，架設在海岸山壁懸崖上，每年吸引數10萬遊客造訪。

豐濱鄉公所人員8月24日巡查發現山壁上有虎頭蜂窩，消防人員以火驅除時不慎引發山區火警，上邊坡近3公頃岩壁脆化嚴重，造成土石掉落，步道封閉，僅開放園區古道公園、廁所、停車場等場地。