宜縣全人口接種率53% 75歲以上長者下周打第2劑莫德納

宜蘭縣疫情趨緩，迄今連續56天加零，縣內疫苗劑次人口涵蓋率達全年齡人口53%，下周起陸續進行AZ、BNT、莫德納、高端4種疫苗施打。縣長林姿妙表示，今天起發送第2劑莫德納接種通知單予符合資格的75歲以上長者，並於9月24日起開打。

指揮中心規定7月9日前接種第1劑莫德納疫苗，且間隔10週以上的75歲以上長者，第2劑疫苗將進行施打。宜蘭縣政府團隊漏夜趕工，疫苗接種通知書今起由各鄉鎮村里鄰長送到符合資格者家中，並於下周五開始安排接種。

另外，衛生局提醒65歲以下縣民，若要施打第2劑施打，仍需上預約平台登記意願，中央將儘快安排施打作業。衛生局長徐迺維說，接下來疫苗會有越來越多種類和數量進來，希望更多縣民完成第1劑和第2注射，不過也要配合中央。

宜蘭縣下周疫苗接種對象有，7月2前接種第1劑的75歲以上長者、12歲到17歲在校學生等民眾，疫苗種類多，分有AZ、BNT、莫德納、高端4種。