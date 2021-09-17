花蓮美崙山水泥動物 修復後展出至北濱海灘

花蓮美崙山公園12隻動物水泥雕像被遺忘在山林間多年，毀損嚴重，經藝術家邱承宏修復，最近重新在花蓮北濱海灘展出，動物們凝望大海模樣，十分有趣。

花蓮市公所舉辦「海是生活節」，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，取消海事集，改以藝術展覽「當你看了一個海浪」呈現，邀請4名藝術家在北濱公園進行藝術創作。

北濱海灘上，有老虎、犀牛、猴子及梅花鹿等12隻動物望向大海排排站，細看每隻動物身上都有傷痕，這是邱承宏的作品「水泥動物園」，他說，這些水泥製成的動物原先放置在美崙山，超過40年歷史，有些被發現時底部毀損嚴重，這次修復重點在重置底座，讓動物們重新站起來。

邱承宏說，水泥製品不同於可以快速翻模的塑膠製品，缺一隻耳朵、少一條尾巴，看見鋼筋水泥狀，都是屬於水泥動物的特色，也代表時代的語言，特意在修復中保留缺陷，希望讓大家重新體驗水泥動物。

邱承宏說，這次展覽完，會把12隻動物送回美崙山原本的位置，未來也希望能繼續修復剩餘10多隻水泥動物。

其他作品還有策展人李德茂與藝術家高任翔共同創作的「海浪、小石頭與帕洛瑪先生」、鄭先喻的「沙箱」及鄭文琦創作的「南洋放送局」，即日起至10月27日，在北濱公園涼亭、海灘上展出。

花蓮市長魏嘉賢說，連續5年辦理海是生活節活動，今天向海洋委員會申請經費補助，透過海洋講座、影展、體驗營、藝術策展等系列活動，建立「海即是生活」的觀念，相關活動內容可至海是生活節臉書粉絲團查詢。