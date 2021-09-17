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看似清澈藏危機勿生飲 基隆驗山泉水9成5大腸桿菌超標
基隆市環保局抽驗18處非自來水的水井、山泉水等，檢測結果17處大腸桿菌等，不符飲用水水質標準，不合格比例高達9成5，顯示此17處非自來水源，不宜作為飲用水使用，只可以作為非飲用水之用途。環保局說，部分看似清澈，但暗藏危機。
環保局進行溫度、pH、總菌落數、真色色度、濁度、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、大腸桿菌群等8項水質條件進行採樣檢測，檢測結果17處大腸桿菌、10處總菌落數、5處濁度及10處色度超過飲用水水質標準，顯示此17處非自來水源，不宜作為飲用水使用，只可以作為非飲用水之用途。
環境保護局水質及土壤防治科今天公布採驗結果，請居家位於這17處附近，且取用作為飲用水的市民朋友請注意，如在自來水供水區域內，應盡速接用自來水作為飲用水；如非屬自來水供水區域內，應先沉澱過濾並以煮沸法進行殺菌後，於符合飲用水水質標準情形下，始能作為飲用水。
環保局說，部分非自來水的水井、山泉水等，水源肉眼可視濁色，而部分則看似清澈，然皆可能含有肉眼看不見的寄生蟲卵或水蛭幼蟲，若經由洗臉或飲用進入鼻腔、喉頭，可能引起噴嚏、鼻血不止；而大腸桿菌超標，若飲用容易發生腸胃道發炎的症狀。
環保局呼籲，這17處非自來水水井、山泉水等水源，水質不合格項目以大腸桿菌群為主，不可以直接飲用；如必須飲用時，可以先用「沉澱過濾」將非自來水源以「煮沸法」進行煮沸殺菌，以避免造成身體危害。
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