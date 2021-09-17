試驗管布管成功 台東深層海水產業跨出關鍵一步

經濟部東部深層海水創新研究中心表示，重新布管的試驗管已布管成功並順利取得海水，預定年底前每日取水量為2400噸，為台東深層海水產業跨出關鍵一步。

經濟部在台東知本溪南岸興建「東部深層海水創新研究中心」，民國99年9月底完成5公里長的海底水管佈管作業，開始抽水營運；未料，碰上凡那比颱風，宛如「巨龍」般的海底抽水管遭到巨大力量折灣。

民國100年底重新佈管，開始抽水。不過，隔年4、5月開始水量減少，7月間，第八河川局舉辦豎立紀念碑慶祝，深層海水正常營運；未料，到了9月天秤颱風過後，完全斷水，同樣是佈管損壞。

經過重新尋找路線和布管，今天行政院東部聯合服務中心宣布好消息，試驗管已經布管成功，並且取得海水。

東部服務中心執行長洪宗楷表示，為發展台東深層海水產業，行政院在106年核定台東深層海水試驗管工程計畫，並納入前瞻基礎建設計畫項下辦理，由經濟部水利署南區水資源局執行。

洪宗楷表示，試驗管工程計畫，自107年4月發包，規劃設計階段面臨法令管制、工程用地取得、海域使用申請等問題。經多方奔走、協調，逐一克服各項難題，讓工程得以順利進行。

今年5月31日完成最困難的海管布放，後續進行近岸段及陸域段管路接合作業；於3日經接管完成測試，深層海水順利進到取水井，顯示取水海管布管成功。

洪宗楷表示，工程目前仍由水利署南區水資源局團隊進行後續工程作業，近期將進行為期1個月的試抽水程序。預定今年底前可提供台東深層海水創新研發中心所需用水，每日取水量約2400噸、取水深度超過300公尺，為台東地區深層海水產業發展邁出重要的一大步。

深層海水在無陽光、低溫且高壓的深海環境，承接地球豐沛礦物質，可多元應用於食品、飲料、化粧品、植物栽培、魚類養殖、能源及觀光休閒等領域。