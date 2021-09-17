太魯閣峽谷音樂節20週年 因應疫情延後舉辦

太魯閣國家公園管理處每年秋天辦太魯閣峽谷音樂節，今年20週年，但太管處今天宣布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，避免人潮群聚，延到民國111年疫情穩定後再辦。

太魯閣峽谷音樂節以天為幕、以地為席，往年每場約超過6000人次參加，是園區內盛事。太管處副處長陳乾隆表示，考量動輒數千人在戶外群聚，又須透過遊覽車接駁，可能難落實安全社交距離，決定延辦。

陳乾隆說，希望保留20週年慶祝儀式，暫定延後到明年10月22日舉辦，表演團體原則上維持不變。

表演團體包括台北愛樂交響樂團、留聲樂團、美國音樂家范德騰（John Vaughan）與台灣視覺障礙鋼琴家許哲誠雙鋼琴演奏、東華大學原住民民族學院舞蹈團、原民歌手王宏恩、撒奇萊雅族歌手耕莘‧撒耘及花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學表演團。