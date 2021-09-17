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基隆潮藝術獲金點設計獎 正濱漁港藝術創作滿滿海味

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆潮藝術獲金點設計獎，正濱漁港滿滿海味的藝術創作。圖／基隆市文化局提供
基隆潮藝術獲金點設計獎，正濱漁港滿滿海味的藝術創作。圖／基隆市文化局提供

擁有全球華人市場最頂尖設計獎項的2021金點設計獎（2021 Golden Pin Design Award），上周公布決選名單。「2020基隆潮藝術」從全球17地、共2706件作品中脫穎而出，榮獲整合設計類的「金點設計獎標章」。這是市府以「海的一日」為概念，邀請15組國內外藝術家參與，將基隆的過去、現在與未來濃縮於一日展覽體驗，讓正濱漁港有滿滿海味的藝術創作。

這是基隆唯一入選，將代表基隆繼續角逐象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」。文化局長陳靜萍今天表示，基隆推動「潮藝術」作為基隆品牌代表大地藝術季，進駐運作中的正濱漁港，跳脫美術館的白盒子，將港口的日常作為出發點。以社會設計的觀點擾動地方，與地方共生、共創，透過藝術重新喚起在地認同。

陳靜萍說，藝術家們不僅帶出基隆既有的深厚文化底蘊與自然環境，同時深具脈絡與延續感，讓每年國內外的民眾都會期待，這場海味滿滿的藝術祭。

市府去年以「海的一日」為概念，邀請15組國內外藝術家參與，將基隆的過去、現在與未來濃縮於一日展覽體驗，作品都很有創意，創造以在地居民為主角而側寫出〈大眾臉〉、〈老人與海〉等作品。

更以遠洋漁船為主體打造海上美術館，揉合漁工、移工與船隻為創作母題的作品，碰撞設計師與地方間的量能。而鮮明的品牌形象，引起國際關注，孕育出許多年輕設計師從地方到國際，成為藝術設計的重要新創平台，來年更將成為基隆城市博覽會的重點展區。

今年基隆潮藝術原規畫9月舉辦，但考量疫情仍有高度不確定性，為讓民眾更安心、更開心、更無後顧之憂地參與基隆年度重要藝術活動，也決定暫延至明日4月15日至5月2日辦理。

基隆潮藝術獲金點設計獎，正濱漁港滿滿海味的藝術創作。圖／基隆市文化局提供
基隆潮藝術獲金點設計獎，正濱漁港滿滿海味的藝術創作。圖／基隆市文化局提供
基隆潮藝術獲金點設計獎，正濱漁港滿滿海味的藝術創作。圖／基隆市文化局提供
基隆潮藝術獲金點設計獎，正濱漁港滿滿海味的藝術創作。圖／基隆市文化局提供
基隆潮藝術獲金點設計獎，正濱漁港滿滿海味的藝術創作。圖／基隆市文化局提供
基隆潮藝術獲金點設計獎，正濱漁港滿滿海味的藝術創作。圖／基隆市文化局提供
基隆潮藝術獲金點設計獎，正濱漁港滿滿海味的藝術創作。圖／基隆市文化局提供
基隆潮藝術獲金點設計獎，正濱漁港滿滿海味的藝術創作。圖／基隆市文化局提供

基隆 藝術家

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