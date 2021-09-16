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文旦柚清潔劑接受度高 加工業者提升大果收購量

中央社 / 花蓮縣16日電

花蓮文旦柚產量大又穩定，除了直接食用，加工提煉成精油製成香皂、清潔劑，受到消費者青睞，今年有3家加工廠商向花蓮瑞穗農會收購大果次級品，總數量較去年提升100公噸。

花蓮縣瑞穗鄉農會今天下午在縣府農業處與文旦復興、德大生技及睿澤企業簽署文旦柚精油採購加工契約，縣長徐榛蔚、農糧署東區分署副分署長陳吉村見證。

瑞穗農會總幹事黃盛皇表示，文旦柚大果次級品銷售不易，容易造成滯銷、賤價販售問題，影響市場價格，往年大果收購都是做成堆肥，循環利用，隨著加工廠技術愈發提升，可提煉成精油，加工品品項增加。

黃盛皇說，去年大果收購300公噸，今年提升至400公噸，價格維持每公斤新台幣10元，因加工需人工削皮、取果肉，間接創造在地就業機會。

簽約現場擺放文旦柚加工品，從吃的文旦柚糕餅、洗手乳、洗碗精、香皂、洗顏慕絲、防蚊液等清潔用品，還有柚香醬油、調味粉等產品。

文旦復興業者劉瑞祺說，10年前就研發季節限定文旦柚糕餅，去年嘗試提煉精油製作成清潔用品，每公噸僅能提煉出1公升多的精油，成本不低，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，消費者對柚香清潔用品接受度很高，今年收購量從50公噸提升至200公噸。

睿澤企業專員賴威翰說，公司是在地企業，過去是買現成精油再加工，這次是購買農產品萃取加工，加工成車用香氛。

文旦 農會 徐榛蔚

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