宜監3168名收容人中秋前電話懇親 叮嚀關心的全是防疫

中秋節月圓人團圓，宜蘭監獄收容人受疫情影響，今年沒辦法和家人面對面懇親，獄方9月14日到16日特別舉辦「愛的疫線牽-電話懇親活動」，讓3168名收容人訴說思念之情。典獄長蔡永生表示，為強化家庭的支持力量，這次破例讓違規收容人也可以參加，並延長每人通話時間至6分鐘。

矯正機關顧及人倫親情，往年中秋節前夕都會安排收容人面對面懇親會。不過，矯正署今年暫緩面懇活動，避免疫情進入矯正機關。為彌補收容人無法和親人團聚的缺憾，宜蘭監獄規劃「疫起說出愛DVD錄影」、「Line手機視訊傳情」，以及一連3天「愛的疫線牽-電話懇親活動」。

為強化疫情期間家庭的支持力量，蔡永生特別指示，讓違規收容人也能參與電話懇親，期盼以親情來化解對立。宜蘭監獄提到，有別以往短短3分鐘，此次電話懇親的通話時間加長至6分鐘，每位收容人把握機會、講足時間，1秒都不少。

「這次風颱厝內大小攏有平安某？」、「疫苗打了沒？」、「現在有Delta和新變種病毒，千萬別去人多的地方。」鐵窗內3168名收容人對家人的叮嚀全掛在嘴上，也不忘安撫說，自己待在監獄裡是最安全的地方。

宜蘭監獄表示，感謝中華電信宜蘭營運處，以專案贊助「愛的疫線牽-電話懇親活動」，免費提供全監撥打市話、長途，以及手機，讓收容人和家人透過熱線聯繫，互訴最深切的想念。