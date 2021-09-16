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面對連署支持高鐵宜蘭站 縣政府立場不變挺縣政中心站

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
針對跨黨派連署支持高鐵站址設在宜蘭站，縣政府強調立場不變，仍建議中央把站址設在「縣政中心站」，並且尊重專業，請中央儘速核定計畫。圖／本報資料照
針對跨黨派連署支持高鐵站址設在宜蘭站，縣政府強調立場不變，仍建議中央把站址設在「縣政中心站」，並且尊重專業，請中央儘速核定計畫。圖／本報資料照

面對地方人士發動連署並要求高鐵延伸案的站址設「宜蘭站」，宜蘭縣政府表示，立場不變，仍建議中央把站址設在「縣政中心站」，縣府會尊重專業規劃，請中央儘速確定站址，讓高鐵延伸宜蘭鐵路高架化及東部快鐵提速計畫等三鐵重大計畫同時完成建設。

交通部上個月釋出礁溪鄉「四城站」是高鐵宜蘭站址的最優方案後，反倒促成正國會主導今天跨黨派百餘人連署力挺「宜蘭站」。礁溪鄉長張永德今天表示，仍支持四城站是最佳設站位置，也請尊重交通部8月19日在宜蘭簡報以「四城站」為優先，不過最後站落誰家？還會尊重專家評估決定。

縣政府表示，高鐵通車後勢必帶動周邊人口、產業分布、土地使用及空間結構改變，縣府以宜蘭交通運輸規劃及產業發展考量，評估縣政中心位於蘭陽平原中心位置，緊鄰宜蘭科學園區產業、宜蘭大學城南校區及周邊公共設施完善，縣府「立場不變」，建請高鐵配合鐵路高架，新建縣政中心站共構規劃，引進產業進駐及高科技人才。

有鑑於宜蘭鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭及宜花東鐵路提速計畫互為關連，涉及路廊重疊及車站共構等問題，縣府尊重專業評估，但也請中央儘速確定高鐵宜蘭端場站，讓高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化及東部快鐵提速計畫等重大計畫進度能一併完成建設，三鐵共構在宜蘭，成為台灣東北部的交通運輸樞紐中心，帶動地方整體發展。

宜蘭礁溪鄉長張永德等人建請中央重視地方心聲，把高鐵宜蘭站的站址設在「四城站」。本報資料照
宜蘭礁溪鄉長張永德等人建請中央重視地方心聲，把高鐵宜蘭站的站址設在「四城站」。本報資料照

高鐵延伸宜蘭 鐵路高架化 宜蘭大學

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