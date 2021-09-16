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面對連署支持高鐵宜蘭站 縣政府立場不變挺縣政中心站
面對地方人士發動連署並要求高鐵延伸案的站址設「宜蘭站」，宜蘭縣政府表示，立場不變，仍建議中央把站址設在「縣政中心站」，縣府會尊重專業規劃，請中央儘速確定站址，讓高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化及東部快鐵提速計畫等三鐵重大計畫同時完成建設。
交通部上個月釋出礁溪鄉「四城站」是高鐵宜蘭站址的最優方案後，反倒促成正國會主導今天跨黨派百餘人連署力挺「宜蘭站」。礁溪鄉長張永德今天表示，仍支持四城站是最佳設站位置，也請尊重交通部8月19日在宜蘭簡報以「四城站」為優先，不過最後站落誰家？還會尊重專家評估決定。
縣政府表示，高鐵通車後勢必帶動周邊人口、產業分布、土地使用及空間結構改變，縣府以宜蘭交通運輸規劃及產業發展考量，評估縣政中心位於蘭陽平原中心位置，緊鄰宜蘭科學園區產業、宜蘭大學城南校區及周邊公共設施完善，縣府「立場不變」，建請高鐵配合鐵路高架，新建縣政中心站共構規劃，引進產業進駐及高科技人才。
有鑑於宜蘭鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭及宜花東鐵路提速計畫互為關連，涉及路廊重疊及車站共構等問題，縣府尊重專業評估，但也請中央儘速確定高鐵宜蘭端場站，讓高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化及東部快鐵提速計畫等重大計畫進度能一併完成建設，三鐵共構在宜蘭，成為台灣東北部的交通運輸樞紐中心，帶動地方整體發展。
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