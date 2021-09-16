面對連署支持高鐵宜蘭站 縣政府立場不變挺縣政中心站

面對地方人士發動連署並要求高鐵延伸案的站址設「宜蘭站」，宜蘭縣政府表示，立場不變，仍建議中央把站址設在「縣政中心站」，縣府會尊重專業規劃，請中央儘速確定站址，讓高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化及東部快鐵提速計畫等三鐵重大計畫同時完成建設。

交通部上個月釋出礁溪鄉「四城站」是高鐵宜蘭站址的最優方案後，反倒促成正國會主導今天跨黨派百餘人連署力挺「宜蘭站」。礁溪鄉長張永德今天表示，仍支持四城站是最佳設站位置，也請尊重交通部8月19日在宜蘭簡報以「四城站」為優先，不過最後站落誰家？還會尊重專家評估決定。

縣政府表示，高鐵通車後勢必帶動周邊人口、產業分布、土地使用及空間結構改變，縣府以宜蘭交通運輸規劃及產業發展考量，評估縣政中心位於蘭陽平原中心位置，緊鄰宜蘭科學園區產業、宜蘭大學城南校區及周邊公共設施完善，縣府「立場不變」，建請高鐵配合鐵路高架，新建縣政中心站共構規劃，引進產業進駐及高科技人才。