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林右昌指基隆輕軌580億搞錯？柯文哲嗆:那他說多少錢？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
基隆市長林右昌回應，柯市長所提的580億數字，柯市長應該是搞錯了。媒體今天問柯，是不是自己搞錯了？柯嗆，「那就他(林右昌)說明到底是多少錢？」記者林麗玉/攝影
基隆市長林右昌回應，柯市長所提的580億數字，柯市長應該是搞錯了。媒體今天問柯，是不是自己搞錯了？柯嗆，「那就他(林右昌)說明到底是多少錢？」記者林麗玉/攝影

台北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪時提到，他和民進黨分手的原因是前瞻計畫，導火線是基隆輕軌。柯說，基隆輕軌蓋不下去，從頭到尾都是騙局。對此，基隆市長林右昌回應，柯市長所提的580億數字，柯市長應該是搞錯了。媒體今天問柯，是不是自己搞錯了？柯嗆，「那就他(林右昌)說明到底是多少錢？」

柯文哲在接受專訪時提到，民進黨上來(執政)也沒有比國民黨乾淨，最後分手的原因是前瞻計畫，基隆輕軌那個是導火線，一開始說80億，結果有一天基隆捷運變成580億，開什麼玩笑。

林右昌表示，基隆捷運已經是升級版了，預算適度的增加，也是理所當然的事情，不過柯市長所提580億元的數字，他倒是從來沒聽說過，柯市長應該是搞錯了，還是口誤。對此，柯文哲再嗆，那就林右昌說明到底是多少錢？

基隆輕軌 林右昌 柯文哲

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