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基隆城隍文化祭日夜巡擲杯停辦 展大布袋戲偶抽小戲偶
基隆市鷄籠城隍文化祭暨204年安座大典，重頭戲夜巡、日巡祈福遶境，今年因疫情關係，廟方擲杯經城隍爺同意停辦，但由基隆護國城隍爺作東辦城隍宴，宴請外縣市城隍分批來基隆作客看戲。邀請民眾來孝三路享受古早味美食，並提供20個小型布袋戲偶當作抽獎。
今年新冠疫情關係，廟方改辦靜態活動，基隆城隍爺邀請台北霞海城隍爺、松山霞海城隍爺、苗栗縣城隍爺、豐原城隍爺來基隆作客，自即日起到國曆9月26日止，邀請各縣市分批來基隆作客，分散人流。
城隍宴客除了傳統糕點、鹹光餅之外，還把基隆在地特色小吃搬上宴席，包含基隆孝三路古早味簡家燒賣、大腸圈、肉圓等小吃，滿足「城隍爺」味蕾，每個座位上皆有口罩、隔板防疫、保持用餐距離。
城隍爺身旁還會放置5倍券，希望一起推廣基隆在地古早味美食，歡迎各縣市來基隆品嘗小吃，只要到特定美食店家消費，不限金額即可蓋小吃店章，集滿3個章並有機會抽限量小型的布袋戲偶，共有20個，會在26日抽獎。美食店家主要在孝三路，共有10家，希望民眾自己去探尋美食，找出好吃的店家並蓋章。
廟方今年也邀請屏東阿猴掌中班布袋戲劇團，到基隆護國城隍廟展覽大型布袋戲暨展演，宴請城隍享用美食暨看戲，歡迎老饕們蒞臨基隆吃美食保平安。今年中秋節時農曆8月15日，原本夜巡時間是農曆8月14日、日巡是農曆8月16日，雖停止日夜巡，但仍有相關祭拜儀式。
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