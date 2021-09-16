基隆AZ長輩第2劑首日施打率破9成 長輩：有2劑才安心

基隆市第八輪AZ疫苗接種作業，昨天起到23日接種，包括在9月10日前接種第一劑滿10周以上預約接種第二劑，以及滿18到22歲民眾預約接種第一劑，共有1萬7161人。基隆市政府公布首日長輩AZ第二劑施打成果，施打率破9成。

市長林右昌在臉書公布昨天為75歲（原住民65歲）以上長輩施打AZ第二劑成果，指因長輩都十分踴躍，讓首日施打率達到90.1%，全市71里4532人共4083人施打，有4個區都超過9成，安樂區95%、暖暖區94%、中山區91%、仁愛區90%。

林右昌說，完成兩劑施打保護力才會更健全，提醒準備前來的長輩，記得攜帶施打通知單、接種意願書、疫苗接種記錄卡（小黃卡），不用預約一定打得到。

第八輪要接種第二劑AZ疫苗的75歲以上長者共有1萬0901人，15至17日統一集中施打；另外高風險的洗腎或機構住民、職工共3千多人，15日到26日安排特約醫療院所直接到機構進行施打。

針對高中學生的BNT疫苗部分，疫苗施打意願調查表都已發給學生及家長，最晚今天完成回收，接著再進行後續進入校園施打規畫。

中央宣布12至17歲的學生，BNT疫苗主要進行造冊入校施打，而因個人因素選擇不在校施打 或不在籍學生，必須線上意願登記，完成登記後，後續將依照指揮中心公布之時間進行施打。