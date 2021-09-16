全台健康城市大調查 花蓮排名大躍進 高居非六都第一

康健雜誌公布健康城市大調查，花蓮縣成為大黑馬，總排名大躍進到第4名，更擠下嘉義市成為非六都的第一名，其中環境和醫療服務構面，更是高居全國第一，縣長徐榛蔚將榮耀與縣民共享，並謙虛地說，不足之處縣府會持續努力改善。

根據這項調查，台北、高雄、台中3個直轄市，分居前三名。去年排名第10名的花蓮市，一舉進步6名，排名第4，是非六都中的第一名。

環境構面向來是花蓮縣的強項，調查顯示花蓮的空氣品質、公園綠地和自行車道都名列前茅，尤其自行車道從去年第14名一口氣挺進到第2名，是能順利擠下嘉義市的關鍵。另全縣有89家低碳店家、106家低碳旅館、206家低碳餐飲攤販，顯見縣府推動低碳的成果豐碩。

同樣優異的還有服務構面，花蓮在相關指標中，執業醫師和護理師服務人數排名分別為第4、第3名，甚至比總排名第2名的高雄市還要出色，每萬人擁有合格照服員全國第一。

縣府表示，從調查可以看到縣政建設成果發展，很感謝前縣長傅崐萁為縣政扎根，縣府團隊致力推動發展綠色旅遊與環境共榮有成。

徐榛蔚感謝所有鄉親、各鄉鎮市長、縣議會、縣府團隊，以及為地方努力打拼的各行各業，各自在崗位上做出努力和貢獻，才有這分榮耀，榮耀屬於大家，若有不足之處，縣府團隊會持續努力改善。