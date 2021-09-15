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柯文哲轟基隆輕軌是騙局 林右昌：已是升級版

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天表示，基隆捷運已經是升級版，台北市長柯文哲提到580億元的數字，他從來沒聽說過。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天表示，基隆捷運已經是升級版，台北市長柯文哲提到580億元的數字，他從來沒聽說過。圖／基市府提供

台北市長柯文哲在網路節目「茜問」，接受主持人陳文茜訪問時，提及和民進黨分手的原因是前瞻計畫，導火線是基隆輕軌。他認為「蓋不下去，從頭到尾都是騙局」。基隆市長林右昌今晚回應，基隆捷運已經是升級版了，預算適度的增加，也是理所當然的事情。

柯文哲在節目中說，辛辛苦苦推翻國民黨，「你上來也沒有比國民黨乾淨」，最後分手的原因是前瞻計畫，「基隆輕軌那個是導火線」。基隆輕軌一開始說80億，結果有一天「基隆捷運變成580億，開什麼玩笑」。

柯說，前瞻計畫「假的居多」，沒有辦法說服我。他用的每一分錢都當作要用自己家裡的錢，民進黨沒有比國民黨乾淨，錢亂花。前瞻計畫小英口中第一個計畫就是基隆輕軌，請問現在變成什麼樣子？有蓋嗎？沒有啊。做得下去嗎？他認為蓋不下去，從頭到尾都是騙局，「我就不理你了」。

林右昌表示，現在基隆捷運已經是升級版了，比最初期的構想更完整，效益也更高，不可同日而語。他也要感謝柯市長的支持，在交通部與北北基四首長會議達成歴史性共識，基隆捷運已整合民生汐止線東段，並依柯的意思延伸到南港車站，從平面車站改為地下化車站。

林右昌說，基隆輕軌同時提升為中運量系統，所以經費預算適度的增加，也是理所當然的事情。不過，柯市長所提580億元的數字，他倒是從來沒聽說過，柯市長應該是搞錯了，還是口誤。

基隆輕軌 捷運 林右昌

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